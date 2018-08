NEWS BREVI

9/08/2018 - Comunicazione sospensione idrica in Basilicata oggi 9-8-18 Spinoso: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani, salvo imprevisti.

San Martino d'Agri: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:00 di oggi alle ore 07:00 di domani, salvo imprevisti.

Cersosimo: per consentire la riparazione di una condotta danneggiata da guasto improvviso, domani 10 agosto l'erogazione idrica sarà sospesa nell'intero abitato a partire dalle ore 09:00 e fino al termine dei lavori. 8/08/2018 - Sospensione idrica a Filiano Filiano: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 07:00 di domani mattina, fino al termine dei lavori solo in via E. Gianturco, via Giovanni XXIII e strade limitrofe.

7/08/2018 - Francavilla in Sinni conferisce la cittadinanza onoraria a Tajani L’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni è lieta di annunciare che il prossimo 13 agosto verrà conferita la Cittadinanza Onoraria al Presidente del Parlamento Europeo, l’Onorevole Antonio Tajani. La cerimonia è prevista per le ore 19.30 in Piazza Viceconte.



EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua