L’Anzi è pronto per la nuova stagione in Promozione. È stato definito anche l’assetto societario, che ha visto l’ingresso tra i soci dei dirigenti del Caro et Vellus, che hanno accettato di entrare in un progetto che coinvolge anche Calvello. Il presidente sarà Michele Petruzzi, con vice in Francesco Alberti. Come allenatore è stato scelto Peppe Santagata.



Il leader – “Purtroppo – ci dice Salvatore Starna (nella foto) sull’andamento dello scorso torneo – dopo un ottimo girone d’andata, per ragioni di lavoro, in tanti non riuscirono più ad allenarsi come prima. Tra cui anche io. Questo ha portato un calo fisico che non ci ha permesso di ripeterci sugli stessi livelli della prima parte di stagione”. Starna è un fantasista, ma a non ama essere definito così. “Noi siamo semplicemente persone che amano dare due calci a un pallone per divertirsi. I veri fantasisti sono altri”.



Gli obiettivi – A breve inizierà il suo sesto campionato con la Polisportiva, che nel frattempo ha annunciato gli arrivi del difensore centrale ex Sporting Pignola Maurizio Pietrafesa, del centrocampista proveniente dal Candidamelfi Antonio Romano e del fantasista Andrea Villano, nell’ultima stagione ad Avigliano. “Si parte con una società nuova e un nuovo tecnico – osserva Starna –. Abbiamo iniziato da poco e adesso dovremo cercare di formare una compagine che ci consenta innanzitutto di raggiungere una facile salvezza. Diciamo che dobbiamo cercare di far crescere i giovani di Anzi e Calvello ed al momento non possiamo spingerci troppo in là con gli obiettivi, almeno fino a quando non avremo formato l’intera rosa”.



Il calcio in Basilicata – Vista la sua grande esperienza, abbiamo approfittato del 34enne esterno offensivo per chiedergli anche un parere sull’attuale situazione del calcio lucano. “Il problema comincia nei settori giovanili. Non si riesce a far crescere i ragazzi e non si punta su allenatori veri, ma piuttosto su chi porta sponsor o giocatori. E questo è un male per il calcio. E poi, a maggior ragione, c’è il problema degli Under. Oggi – spiega – i giovani hanno altri interessi, non ne trovi più a cui piace giocare a pallone anche in strada. E questo rende tutto più difficile un po’ ovunque ma soprattutto in Basilicata, che è una regione che non investe più nel calcio. O quantomeno lo fa poco. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma il futuro dipende dai ragazzi e a me sembra non abbiano la voglia che avevamo noi un tempo”.



La crisi – E tutto questo, secondo Starna, porta alle conseguenze che oggi conosciamo. “Inoltre, anche le società di calcio devono fare i conti con la crisi, e non essendo aiutate ecco che ci sono sempre meno sodalizi disposti a iscriversi. Una semplice iscrizione costa. Non c’è un riscontro positivo nemmeno dalla Figc. Faccio un ultimo esempio: lo scorso anno in Eccellenza la Soccer perse un campionato giocando su un terreno impraticabile. L’importante è che si giochi, anche a prescindere dalle strutture, e senza dare conto alle società o ai sacrifici che fanno. E gli stessi arbitri, a volte minorenni, si ritrovano a dirigere incontri anche in piazze molto calde dove può essere complicato portare a termine una partita. Insomma, i fattori che ci hanno portato a questa situazione sono vari”.



I giovani – Starna con l’Anzi ha messo a segno la bellezza di 135 reti, ha una visione romantica di questo sport e non manca di ripeterlo ai giovani. “Resto qui perché ho sposato in pieno il progetto e perché c’è un presidente che lo fa per uno scopo sociale in quanto è una persona veramente di cuore. Per cui, preferisco anche fare sacrifici pur di giocare con loro perché ci sto bene. Oggi – conclude – si pensa troppo ai soldi, la passione si è affievolita. Ma quello che dico sempre ai ragazzi è che una carriera prima o poi finisce ma ciò che rimane sono i valori e, soprattutto, i rapporti umani”.



Gianfranco Aurilio