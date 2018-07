NEWS BREVI

26/07/2018 - Oppido, scoperti due lavoratori in nero Una sanzione di seimila euro è stata comminata al titolare di un'azienda agricola di Oppido Lucano (Potenza) nella quale i Carabinieri hanno trovato due lavoratori "in nero". I controlli sono stati eseguiti dai militari e da personale dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza. 25/07/2018 - Comunicazione sospensione idrica 25-07-2018 Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona complanare Tufaroli resterà sospesa fino alle ore 13:00 di oggi salvo imprevisti.

San Martino d'Agri: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. 24/07/2018 - Sospensioni idriche 24 luglio 2018 Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti zone: abitato, contrade Santa Susanna, Monacella, Olmo, Carlotta, Pomella.

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte l'erogazione dell'acqua potabile in contrada Varco d'Izzo resterà sospesa fino alle ore 16:30 di oggi, salvo imprevisti.

Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti.

Baragiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Cerreta, Santa Sofia, Tratturo Reggio, Serra Cristina, Piano Perazze e zone limitrofe. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua