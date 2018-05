C’è anche Matera tra le ipotesi di partenza (oltre che Marsiglia e Roma)

E se Matera non dovesse ospitare la grande partenza, sicuramente sarà sede di tappa, come non accade dal 2013 e intanto arriva il meeting giovanissimi.

Dall’Italia o dall’estero? Il toto Giro d’Italia 2019 è già cominciato. Come ogni anno, in concomitanza con la chiusura della corsa rosa – che a Roma ha incoronato per la prima volta Chris Froome – tengono banco le anticipazioni sul Giro che verrà. Nel 2019, a 110 anni dal primo start (partenza e arrivo a Milano), si rinnoverà la magia dell’evento nazionalpopolare per antonomasia, che infiamma i cuori sulle strade italiane e non. E se l’incantesimo della corsa rosa resta immutato, il percorso no. Le grandi decisioni sulla prossima corsa rosa verranno nei prossimi giorni, questa è la settimana delle scelte importanti e definitive. Il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni, scioglierà infatti gli ultimi nodi legati alla grande partenza, attualmente in bilico fra Italia ed estero, ma non solo. Per molti media olandesi e francesi, il Giro 2019 di certo partirà da Marsiglia, magari dallo stadio Velodrome. La città francese è in pole position, ma non è detto che i rumors siano attendibili al 100 per cento. Perché nelle ultime ore si sono fatte spazio altre ipotesi piuttosto suggestive: la prima riguarda la città di Matera, scelta come capitale della cultura europea 2019; la seconda è Roma, con la quale esiste un accordo su base pluriennale ma a giudicare come sono andate quest’anno le cose (ultima tappa polemiche su le buche della Capitale) Matera potrebbe essere favorita. Partenza da Roma e o Matera e arrivo a Milano, dopo essere scesi fino al sud della Penisola, senza però sbarcare in Sicilia, pronta a tornare in lizza dal 2020, dopo due anni consecutivi di sfide sull’Etna. Intanto una notizia su Matera è arrivata lunedi 28 Maggio quando il Consiglio Federale ha scelto dopo Andalo 2018 (Trentino Alto Adige), Matera la Capitale della Cultura per disputare il 33° Meeting Nazionale di Società dei Giovanissimi proprio l’anno prossimo. Una bella occasione per promuovere il territorio ed anche per lo sport lucano.