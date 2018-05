NEWS BREVI

30/05/2018 - Potenza: pugni alla Parata, due denunce Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia, a Potenza, dopo che, ieri sera, durante la Parata dei Turchi, si sono azzuffati colpendo al viso un agente che voleva dividerli. I due sono accusati di lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La zuffa è cominciata in un vicolo del centro storico, mentre passava la "Parata". 30/05/2018 - Sospensioni idriche 30 maggio 2018 Castronuovo di Sant'Andrea: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 20:00 di domani salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Sella del Titolo, Nocaro, Nocarello e Castagnaro.

Paterno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Limanti Rotabile, via Le Sorti e zone limitrofe sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 18:00 di oggi, salvo imprevisti.

Trecchina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in località Bolago Basso sarà sospesa dalle ore 09:30 alle ore 11:30 di oggi salvo imprevisti. 29/05/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 29 maggio 2018 Tolve: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nel rione Santa Maria e in via Amalfi resterà sospesa fino alle ore 19:00, salvo imprevisti.

Spinoso: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 11:30 alle ore 18:00 di oggi, salvo imprevisti.

Montescaglioso: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in via Sardegna sarà sospesa dalle ore 08:00 di domani mattina fino al termine dei lavori. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua