Il sogno del Potenza, sceso in campo ricorrendo a un massiccio turn over, di centrare il double Campionato – Coppa Italia si è infranto in Toscana in semifinale. Il pareggio per 1 a 1 dell’andata al “Viviani” ha complicato il cammino dei rossoblu, sconfitti nel match di ritorno del “Pianigiani” con un secco 2 a 0 dal San Donato che accede all’ultimo atto della manifestazione.

Al 17’ del primo tempo i padroni di casa si presentano dalle parti di Breza, costringendolo al doppio intervento su Caciagli e Regoli. Lo stesso estremo difensore salva in uscita su Favilli, lanciato a rete poco prima della mezz’ora. Ma al 35’ i leoni capitolano su un destro in diagonale da dentro l’area di Giordani. La reazione ospite è affidata a Siclari, che nel finale del tempo non inquadra la porta su punizione.

In apertura di ripresa ci prova ancora Siclari, stavolta di testa, ma senza esito. Al nono è Vecchiarelli a spegnere le speranze dei lucani, con un sinistro all’angolino dopo un’incursione in area. Gli uomini di Ragno non si arrendono, ma i tentativi di Guadalupi e del solito Siclari non sortiscono effetti. Al 25’ San Donato in dieci per il rosso diretto a Regoli. A quel punto è Di Senso a suonare la carica, sfiorando l’incrocio dei pali e con un tiro che finisce sull’esterno della rete. Ma l’undici di Malotti riesce a resistere e, nonostante l’inferiorità numerica, fallisce il tris prima con il neo entrato Rinaldini, a quattro minuti dallo scadere, e poi, oltre il novantesimo, con l’altro subentrato Pozzi.



Lasiritide.it





SAN DONATO TAVERNELLE – POTENZA 2 – 0



San Donato Tavernelle: Giusti, Colombini, Picascia, Di Renzone, Cela (35’st Rinaldini), Caciagli, Di Vito, Favilli (43’st Petracchi), Vecchiarelli (22’st Motti), Giordani (25’st Pozzi), Regoli. A disp.: Ferrucci, Manganelli, Carnavale, Nuti, Islamaj. All.: Malotti.



Potenza: Breza, Ungaro, Di Somma, Russo (17’st Biancola), Vaccaro (13’st Panico), Coccio, Diop, Esposito (21’st Coppola), Guadalupi, Di Senso, Siclari (21’st França). A disp.: Di Franco, Sicignano, Pepe, Guaita, Manno. All.: Ragno.



Arbitro: Giordano di Novara (Cubicciotti di Nichelino – Torresan di Bassano del Grappa)

Reti: 35’pt Giordani, 9’st Vecchiarelli.

Ammoniti: Di Vito, Di Renzone, Colombini (SD); Diop, Siclari, Russo (P)

Espulso: al 25’st Regoli per rosso diretto (SD)