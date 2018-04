Un vero e proprio spareggio per l’accesso ai playoff di Serie B “Old Wild West” di Basket, è in programma al Palasassi di Matera domenica prossima, 22 aprile 2018, alle ore 18.00. Infatti l’Olimpia Basket ospiterà in casa il Porto Sant’Elpidio, formazione che si trova – nella classifica del Girone C - a pari punti (30) con i materani. Su un altro parquet, alla stessa ora, Teramo e Campli, si giocheranno lo stesso bottino, l’accesso ai playoff, con gli stessi punti. Anche il Civitanova Marche ha 30 punti in classifica ma la classifica avulsa ne ha ammesso in anticipo il passaggio alla fase successiva. I vincitori delle due sfide dirette, accederanno ai playoff, e gli sconfitti resteranno al palo.

Non sarebbe stato possibile immaginare un finale più interessante e incerto, con un intero campionato caratterizzato da un costante equilibrio. Eecco come coach Giovanni Putignano anticipa i temi della partita: “A maggior ragione nella trentesima giornata del campionato, la parola chiave dell'incontro sarà continuità, in attacco e difesa. Faremo in modo che tutti siano attenti e concentrati, e confermeremo l'atteggiamento abituale delle nostre partite in casa, giocando i quaranta minuti con la stessa intensità.”

Con queste premesse, l’Olimpia Matera punta sul fattore campo per portare a casa il risultato auspicato; lo conferma il coach: “Ci aspettiamo che il Palasassi sia davvero gremito e fornisca quel contributo irrinunciabile che tante volte ha dimostrato di giocare un ruolo attivo nel conseguimento della vittoria finale”. In considerazione dell'importanza dell'evento, la società sportiva ha stabilito che, per l'occasione, l'ingresso sarà gratuito per tutti.



Il resto della zona playoff è già presidiato da altre cinque squadre: San Severo (50), Recanati (42), Bisceglie (40), Pescara (36) e Senigallia (34); di contro, la zona playout è occupata da Perugia (12), Fabriano (18) e Cerignola (20), mentre è ancora incerta la partecipazione tra le squadre di Nardò e Giulianova, entrambe a 26 punti; tutto dipende dall’esito delle partite di domenica, la prima in trasferta a Fabriano, la seconda in casa con Perugia. Già retrocessa matematicamente, con 10 punti, Ortona.

Le altre partite in programma, con inizio in simultanea, sono quelle tra Senigallia e San Severo, Civitanova Marche e Pescara, Recanati e Ortona, Bisceglie e Cerignola.

Il match al Palasassi sarà arbitrato da Matteo Bergami di San Pietro in Casale (BO) e Edoardo Ugolini di Forlì.