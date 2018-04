Padova, Arezzo, Colli del Tronto, Caserta, Matera, Taranto: sono queste le tappe della 32esima edizione della Milano-Taranto che si terrà dall’8 al 14 luglio 2018.

Si attraverseranno, come sempre, strade panoramiche e territori ricchissimi di risorse storiche, monumentali e naturalistiche che solo in moto possono essere goduti appieno, cogliendone fino in fondo l’atmosfera, l’identità, la bellezza. Le tappe saranno poi intervallate anche da quattro soste giornaliere che verranno individuate nelle prossime settimane, ognuna delle quali sarà l’occasione per rifocillarsi ed assaporare specialità della gastronomia regionale: le soste sono organizzate grazie alla collaborazione di amministrazioni comunali, pro loco e moto club.

Dieci sono le regioni interessate: Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia. Ma tutti i numeri che caratterizzano la Milano-Taranto sono, anche quest’anno, importanti: circa 1.800 chilometri da percorrere, quasi 200 centauri iscritti e quindi altrettante moto partecipanti, 35 assaggiatori.

Per questa edizione della rievocazione storica i veicoli in gara sono inoltre di particolare interesse ed esclusività anche perché a partecipare sono solo mezzi immatricolati prima del 1967.

Come sempre, tanti veri gioiellini di storia e di meccanica parteciperanno alla maratona: alcune “chicche” sono rappresentate ad esempio da una Bmw R5 500cc del 1937 e da una Bmw R57 500cc del 1929, entrambe in rappresentanza del gruppo del C.A.M.E.R. - Club Auto Moto d’Epoca Reggiano.

A sfrecciare per le strade panoramiche del centro Italia questa estate ci sarà anche una Sunbeam Model 90 493cc del 1929 che fa parte di una numerosa squadra di concorrenti austriaci che porterà alla Mita 2018 importanti moto degli anni '20.

E poi ci sono “Le Gloriose”, categoria alla quale appartengono i veicoli - con marche e modelli fino alle classe 175cc - che hanno partecipato alle mitiche competizioni della Milano-Taranto dal 1950 al 1956. Sono 33 quelle selezionate: ci sono Guzzino 65cc, Gilera Sport, Bianchi Tonale, Mi Val, Parilla Turismo, Perugina supersport, Motobi Ardizio, Devil Sport, Parilla 175 T Sport, Ganna Sport, Gilera 150 sport, Maserati Turismo, Morini Settebello, Bianchi Tonale, Laverda 100 e sport, Mv, Bianchi Freccia Celeste e anche una Taurus G15 Supersport 160 2t.

Per tutti i partecipanti e gli appassionati l’appuntamento per la partenza è, come sempre a mezzanotte, dall'Idroscalo di Milano, l’8 luglio 2018, mentre l’arrivo è previsto per il 14 luglio sul Lungomare Virgilio di Taranto.

Per tutte le informazioni tecniche e gli aggiornamenti si può consultare il sito www.milanotaranto.com o seguire la pagina Facebook "Milano Taranto".





MILANO-TARANTO, UN PO' DI STORIA



Nacque, con il nome di "Freccia del Sud" nel 1919, un raid motociclistico da Milano a Caserta che nel 1932 diventò “Milano-Napoli” e nel 1937 "Milano-Roma-Taranto". Si correva tutta d'un fiato, con la manetta del gas tirata sempre al massimo. Soste solo per il rifornimento e l'assistenza. Una maratona contro il tempo, massacrante, difficile e impegnativa. Una corsa per centauri veri.

Ultima edizione nel 1956, poi il tragico incidente di Guidizzolo, durante la Mille Miglia del 1957, segnò la fine delle competizioni stradali.

Da 32 anni tuttavia, la Mita rivive grazie all'impegno e alla passione di Franco Sabatini, patron del Moto Club Veteran S. Martino di S. Martino in Colle (Pg).