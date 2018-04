Non sono bastati un overtime e i 37 punti di Franco Migliori, autore di cinque triple, perche l’Olimpia Matera avesse ragione di un coriaceo Campli, che domenica 15 aprile ha giocato il tutto per tutto in uno scontro frontale al Palaborgognoni, conclusosi dopo 45 minuti con il punteggio di 88 a 83.



Ecco il racconto di coach Giovanni Putignano: “A differenza di quanto accaduto nella trasferta di Recanati, questa volta siamo riusciti a stare sempre dentro la partita, raggiungendo addirittura vantaggi intermedi fino a sei punti, che qualche distrazione di troppo non ci ha permesso di mantenere fino alla fine. Nei secondi venti minuti il gioco è andato avanti punto a punto, tant’è che è stato necessario l’overtime dopo il pareggio conseguito alla fine del tempo regolamentare. Nei minuti supplementari, abbiamo perso un possesso che ha permesso a Campli di avere sempre due o tre punti di vantaggio, che tuttavia sono bastati ai nostri avversari per aggiudicarsi i due punti in palio. La partita è stata molto intensa e giocata al limite del fallo; ora dobbiamo soltanto recuperare le energie e concentrarci sullo scontro cruciale che ci aspetta domenica prossima, con il Porto Sant’Elpidio al Palasassi.”



La partita tra Campli e Matera ha registrato i seguenti punteggi progressivi: 20 a 20 dopo il primo quarto, 37 a 33, dopo il secondo, 56 a 58 dopo il terzo e 76 a 76 alla fine del quarto tempo; infine, 88 a 83 dopo un over time. Oltre a Migliori, top scorer dell’incontro, hanno chiuso l’incontro in doppia cifra anche Ochoa con 17 punti e con 10 punti Ravazzani, in doppia doppia con 15 rimbalzi; 10 assist, infine, per Dimarco.



Il calendario della giornata ha visto tre partite in tutto concludersi all’overtime: infatti, oltre alla sfida tra Campli e Matera, c’è stato bisogno di un tempo supplementare perché Bisceglie vincesse a Porto Sant’Elpidio (71-73) e Senigallia a Perugia (81-90). Gli altri incontri sono terminati con le affermazioni di Cerignola su Civitanova Marche (66-64), di Pescara su Fabriano (80-57), di Nardò su Giulianova (69-77). Hanno perso in casa Ortona con Teramo (69-86) e la capolista San Severo con la seconda Recanati (58-68).



Al termine della penultima giornata di campionato, la classifica vede San Severo al comando con 50 punti, seguita da Recanati (42), Bisceglie (40), Pescara (36) e Senigallia (34).Queste prime cinque squadre si sono già qualificate per i playoff. Segue un gruppo di altre cinque squadre, tutte a 30 punti: Civitanova Marche, Campli, Porto Sant’Elpidio, Teramo e Matera: da questo quintetto usciranno i nomi delle formazioni che occuperanno gli ultimi tre posti disponibili per i playoff - tutto dipende dai risultati dell’ultima giornata, che prevede peraltro le sfide dirette tra Olimpia Matera e Porto Sant’Elpidio, e tra Teramo e Campli. A quattro punti di distanza (26) ci sono Giulianova e Nardò, quindi Cerignola (20), Fabriano (18), Perugia (12) e, tuttora in zona retrocessione, Ortona con 10 punti.



Tabellino Campli - Olimpia Matera



Globo Campli - Olimpia Matera 88-83 (20-20, 17-13, 19-25, 20-18, 12-7)



Globo Campli : Riziero Ponziani 20 (9/13, 0/1), Gianni Cantagalli 19 (2/4, ¾), Federico Burini 16 (¾, 3/9), Gianluca Di carmine 10 (3/7, 0/1), Luca Bolletta 10 (2/6, 2/6), Simone Angelucci 5 (0/0, 1/6), Alberto Serafini 5 (1/1, 1/1), Valerio Miglio 3 (0/0, ½), Pancrazio Alleva 0 (0/0, 0/0), Giacomo Scortica 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 42 10 + 32 (Luca Bolletta 10) - Assist: 23 (Gianluca Di carmine 14)



Olimpia Matera: Franco Migliori 37 (8/14, 5/11), Ignacio Ochoa 17 (6/11, 1/3), Nicolò Ravazzani 10 (5/8, 0/0), Diego Terenzi 7 (1/1, 1/3), Leonardo Battistini 6 (3/7, 0/1), Marcello Cozzoli 4 (0/1, 1/3), Matias nicolas Di marco 2 (½, 0/5), Samuele Pasqualini 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Varaschin 0 (0/1, 0/0), Alberto Montemurro 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 28 9 + 19 (Nicolò Ravazzani 15) - Assist: 19 (Matias nicolas Di marco 10)