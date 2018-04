Weekend da incorniciare per i D'Onofrio.

Dopo la superlativa prestazione di Francesco e il bronzo di Terryana a Rabat, Orsola risponde con un oro a Riccione.

Ma andiamo con ordine.

Nella quarta tappa della Premier league (il circuito internazionale più importante del katate mondiale) in evidenza i colori lucani.

La squadra femminile di kata dopo aver superato la formazione camerunense, per il netto punteggio di 5 bandierine a 0, si è dovuta arrendere in semifinale al team marocchino per 3 a 2.

Una squadra costruita da poco che potrebbe essere quella ufficiale che rappresenterà l'Italia agli europei di Samobor a maggio e per l'atleta lucana Terryana D'Onofrio sarebbe veramente il traguardo più prestigioso mai raggiunto.



Per le gare individuali ottima prestazione di Francesco D'Onofrio che dopo aver superato due turni cede per 1 a 0 contro l'atleta egiziano Hafany che andrà in finale e permetterà all'atleta lucano di essere recuperato. Al secondo ripescaggio il santarcangiolese si trova ad affrontare l'atleta Azero Hassanov. Un incontro molto duro che Francesco gestisce con intelligente determinazione. Infatti si porta in vantaggio a sei secondi dalla fine del match per 3 a 2 con uno spettacolare calcio al volto che fa alzare la bandierina a tutti e quattro i giudici.

Contestualmente il tecnico azero chiede la video review senza indicazioni di nessun arbitro e gli viene concesso il punto che lo porta sul 3 a 3 che gli consente di vincere l'incontro per Seishu.

Un verdetto ingiusto purtroppo che ha potuto mettere in evidenza solo tanti fischi per l'arbitro che dietro al tavolino ha convalidato il punto.

Il lavoro prodotto nell' ultimo periodo al centro olimpico dell'Esercito comincia a dare i primi i frutti. Un 9 posto di rilievo che consente all 'atleta lucana di risalire nel ranking mondiale.









Nella prestigiosa location allestita con dieci tatami nel Palasport di Riccione si è disputato il 19esimo Open d’Italia, competizione di alto livello internazionale dove hanno partecipato 8 nazioni.

Tra i 1664 atleti era presente anche la piccola Orsola D’Onofrio che ha partecipato nella categoria femminile U14 di kata. La santarcangiolese campionessa italiana in carica nella categoria esordienti,ha condotto la gara con lucida determinazione manifestando qualità tecnico-fisiche eccellenti durante i cinque totali incontri. Questi sono stati tutti vinti con valutazione arbitrale unanime per 5 bandierine a 0 con le rispettive atlete: dalla Toscana Bonino Melissa (ASD ESERCITO-Folgore) , dalla Liguria Capurro Caterina, dalla riccionese Pacchini Chiara, dalla laziale Tagliaferro Chiara delle Fiamme Oro della polizia di Stato e dalla lombarda Parola Francesca. Un test importante per la imminente Youth League di Sofia (Bulgaria) e dei successivi Campionati Italiani nella categoria superiore delle Over14 (Cadette Internazionali) .