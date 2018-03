Non è andata nel migliori dei modi, per la rappresentativa della Basilicata, l'avventura nella 57esima edizione del Torneo delle regioni. Tutte le rappresentative sono state eliminate nella fase ai gironi.

Lo aveva anche annunciato il responsabile e consigliere della FIGC Pasquale Seccafico che sarebbe stata dura per via di un girone molto difficile. E così è stato, tra le quattro rappresentative presenti al torneo, solo la Juniores e i giovanissimi sono riusciti ad ottenere un punto. Le altre sono rimaste a secco cioè gli allievi e la squadra femminile. La Juniores è riuscita a fermare la squadra favorita del torneo, il Lazio, con un pareggio arrivato in rimonta dove la squadra lucana era in svantaggio di 2 reti (gol di Galetta e Santamaria). L' altra rete segnata dalla rappresentativa lucana era nel pesante 5-1 subito dalla Lombardia (gol di Lembo).

La categoria degli allievi riceve una sconfitta dopo l'altra segnando anche un gol (Lavano) ma quella rete non ha contribuito a una vittoria e non ha giovato la classifica finale del girone. I giovanissimi sono riusciti a strappare un pareggio e l'unico punto del girone contro la Lombardia per 1-1. Anche la squadra femminile finisce il girone a zero punti con tre sconfitte e una marea di gol subiti.



Ferdinando Cuccaro







Basilicata geht mit leeren Händen nach Hause

Die 57. Auflage des “Turnier der Regionen” war für die vertretenden Mannschaften der Basilicata ein Albtraum. Jede vertretende Mannschaft wurde aus der Gruppenphase eliminiert.

Auch der Zuständige und Ratgeber der FIGC Pasquale Seccafico, hatte es angekündigt, dass es schwer sein würde in dieser Gruppe zu spielen. Und so war es auch. Von den vier vetretenden Teams, konnten nur zwei, die Junioren und die Jüngsten, einen Punkt mit nach Hause nehmen. Die anderen beiden, die U-16 und die Frauen, schieden mit null Punkte aus. Die Junioren konnten den Favoriten Lazio stoppen. Das Spiel endete 2-2 und Basilicata schaffte die Aufholjagd, weil sie mit 2-0 hinten lagen. Galetta und Santamaria waren die Torschützen für Basilicata. Das andere Tor erzielten die Junioren (Lembo) gegen Lombardia bei der heftigen 5-1 Klatsche. Der Mannschaft der U-16 geling es keinen Punkt, aber ein Tor konnten sie doch mit Lavano erzielen. Die Jüngsten waren in der Lage mit einem Unentschieden gegen Lombardia zu punkten. Dies war der einzige Punkt. Das Frauenteam blieb punktlos ohne ein Spiel gewinnen zu können und mit vielen kassierten Gegentore.



Übersetzung von Ferdinando Cuccaro