Finisce dopo 10 secondi di gara la partita tra la Futsal Senise e Essedisport. I ragazzi di Venosa si sono presentati in tre al Palarotalupo di Senise e dopo il calcio d'inizio un giocatore simula un infortunio e per inferiorità numerica l'arbitro sospende la partita e decreta la vittoria a tavolino per il Futsal Senise. Squadra di casa che grazie a questa vittoria raggiunge la salvezza.

“La salvezza era il traguardo che c'eravamo prefissi – commenta il presidente del Futsal Senise Giuseppe Cappuccio- oggi questa vittoria è arrivata in modo particolare, perché i ragazzi di Venosa non si sono presentati, si sono presentati in tre e a noi questa cosa ci dispiace perché questa salvezza la volevamo raggiungere sul campo e giocarcela, è arrivata in questo modo ma va bene così”.

Sul altra domanda posta al presidente che riguarda l'atteggiamento per le prossime quattro partite rimaste, aggiunge: “Le prossime partite le affronteremo nei migliori dei modi e cercheremo di fare punti, perché sono quattro partite difficili come quella in trasferta a Potenza e dopo pasqua quella a Lavello, poi la penultima in casa ed infine l' ultima gara a Pisticci sperando di fare un buon risultato lì”.





Ferdinando Cuccaro







Futsal C1 Basilicata: Senise gewinnt ohne zu spielen



Das Spiel zwischen Futsal Senise und Essedisport endete bereits nach zehn Sekunden, weil die Spieler aus Venosa nur zu dritt aufgetaucht sind. Nach dem Anpfiff simulierte ein Essedisport-Spieler eine Verletzung und der Schiedsrichter musste das Spiel wegen Unterzahl abbrechen. Dementsprechend ging der Sieg an die Heimmanschaft, die damit ihre Klasse hält.

“Der Klassenerhalt war unser Ziel von Anfang an. Dieser Sieg kam in einer kuriosen Art und Weise, weil die Spieler von Venosa nur zu dritt aufgetaucht sind. Es tut uns Leid diesen Klassenerhalt nicht auf den Platz erreichtzu haben, aber wir sind trotzdem glücklich damit.” so der Präsident des Futsal Senise, Giuseppe Cappuccio. Auf die andere Frage ist der Präsident auch eingangen, indem er erklärt hat, wie sich das Team in den nächsten letzten vier Spielen verhalten wird:” In den nächsten vier Spielen werden wir das Beste aus uns rausholen und werden versuchen weiter Punkte zu sammeln.

Wir werden auswärts in Potenza und Lavello spielen, das vorletzte Spiel findet bei uns statt und das letzte Saisonspiel werden wir in Pisticci spielen, in der Hoffnung gute Ergebnisse abzuliefern”.



Ferdinando Cuccaro