NEWS BREVI

15/03/2018 - Sospensioni idriche Bernalda: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa nel centro storico dalle ore 10:30 di oggi fino al termine dei lavori. 15/03/2018 - Sospensione idrica a Senise Senise: per consentire il collegamento di alcune utenze alla nuova rete idrica, l'erogazione dell'acqua potabile in via Cavour, via Napoli, via Madonna D'Anglona, e da via Rinaldi a via Vittorio Emanuele sarà sospesa dalle ore 13:30 alle ore 18:30 di domani, 16-03-2018, salvo imprevisti. 14/03/2018 - CS mostra "LA VIA DELLA CROCE_Matera per L'Aquila" Giovedi 15 marzo 2018, alle ore 12,30, presso la Sala Mandela del Comune di Matera, si terrà una conferenza stampa in diretta streaming con il Comune dell’Aquila, rappresentato dal Sindaco Pierluigi Biondi, dall’Assessore alla Cultura Sabrina Di Cosimo, dal Probiviro Federazione Italiana Centri e Club per l’Unesco (FICLU) Andrea Tatafiore per il Club per l’Unesco dell’Aquila, dal Comandante dell’Arma dei Carabinieri Legione Abruzzo/Molise Generale di Brigata Michele Sirimarco, per la presentazione della mostra “LA VIA DELLA CROCE – Matera per L’Aquila” che sarà ospitata nell’ex Ospedale San Rocco di Matera dal 23 marzo al 15 aprile c.a. Nel corso della conferenza, alla quale parteciperanno oltre al Sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri, Stefania De Toma Presidente del Comitato Promotore per il Club per l’Unesco di Matera e Luca Prisco Presidente dell’Associazione Matera Convention Bureau (segreteria organizzativa dell’evento), saranno inoltre illustrate le iniziative di collaborazione tra i due comuni. EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua