12/03/2018 - Sospensioni erogazione idrica comunicazioni del 12 marzo 2018 Maschito: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 22:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. 12/03/2018 - Unibas: giornata di "Recruiting day" sul mercato del lavoro Gi Group, società che opera nel settore del mercato del lavoro, in collaborazione con l’Università della Basilicata, organizzerà a Potenza un “Recruiting day” martedì 13 marzo, alle ore 10, nell’aula multimediale del centro di Ateneo orientamento studenti (Caos) del Campus di Macchia Romana. Durante l’evento studenti e laureati avranno “l’opportunità di orientarsi al mercato del lavoro – hanno spiegato gli organizzatori - e approfondire le conoscenze sul percorso di selezione, con un focus sulle metodologie utilizzate, le dinamiche del colloquio individuale e di gruppo e l’assessment center”.

Il programma della giornata – dopo un intervento introduttivo di Salvatore Masi, docente della Scuola di Ingegneria – prevede la presentazione aziendale, l’orientamento al mercato del lavoro, la consegna dei curriculum e i consigli per la stesura di un cv, e colloqui di gruppo o individuali (in base al numero di partecipanti).



11/03/2018 - Calcio 1^Ctg./B: risultati 23^ giornata Libertas Montescaglioso – Policoro 2-0

Lu Tito – Roccanova 3-0

Montemurro – Polis.Tramutola 1-2

Pro Loco Spinoso – Atletico Lauria 1-2

Salandra – Viggianello 5-0

Tursi – Castelluccio 3-1

RAF Vejanum - Atletico Montalbano 2-2 giocata ieri

Riposa :Polisp.Sarconi

EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua