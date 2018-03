NEWS BREVI

10/03/2018 - Calcio a 5-C1/gUnico: risultati 21^ giornata Amici Del Borgo Matera – Sport Pisticci 4-4

Castrum Byanelli Calcio – 3P Valle del Noce 4-3

Essedisport – Shaolin Soccer 5-9

Futsal Potenza – Atletico Lavello 11-3

Futura Matera – Senise 7-3

Guardia Perticara – Paul Mitchell 8-1

Virtus Lauria – Real Team Matera 5-0

10/03/2018 - Sospensione idrica a Potenza Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Enna, via Appia dall'incrocio con contrada Giuliano resterà sospesa fino alle ore 17:30 salvo imprevisti. 9/03/2018 - Sospensione idrica a Picerno Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:30 alle ore 14:30, salvo imprevisti, nelle seguenti strade: Via I Maggio, Via Strada Poco Amato, Via Costa Vernicocco, e via Strada Picerno-Baragiano EDITORIALE Dice che era un bel torrente ma non andava più al mare

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito “Dice che era un bel progetto e serviva a creare/ la deviazione di un torrente per distrarlo dal mare; ma dall’idea alla realizzazione passarono 40 anni, giusto il tempo di essere deviata e l’acqua cominciò a far danni”.



Scusate, non ho resistito. E’ 4 marzo, del resto, e chiedo scusa a Lucio Dalla per questa scapestrata citazione. C’è qualcun altro, però, che dovrebbe chiedere scusa, oggi. Proprio oggi che il torrente Sarmento, deviato in parte dal...-->continua