Sabato 3 e domenica 4 marzo, si è svolta la tappa finale del "Circuito Nazionale Criterium Interappenninico di Sci di fondo", organizzato dallo Sci Club Montenero, sulla pista del Centro Fondo Campo Carlomagno, sull' Altopiano della Sila, in territorio del comune di San Giovanni in Fiore.

La manifestazione, ottimamente organizzata, nonostante le avverse condizioni meteo, ha registrato la presenza di numerosi Sci Club di tutto l'Appennino e dalla Regione Sicilia. Il numero degli atleti partecipanti, presenti in tutte le categorie, ha superato i 160 iscritti di età tra gli 8 anni in su. Alla manifestazione hanno presenziato le massime autorità sportive della FISI del Comitato Calabro Lucano, Presidente Bianca Zupi, il Presidente Provinciale di Cosenza Enzo Mele, il Presidente del Coni Regionale della Calabria, il Sindaco e l'assessore allo Sport di San Giovanni in Fiore, i quali tutti hanno espresso apprezzamento e condivisione per la manifestazione e per tutta l'attività dello sci di fondo svolta nel Comitato FISI Calabro Lucano.

Sono state 2 giornate di gare spettacolari, gli atleti di tutti i club presenti hanno dato prova di grande spirito agonistico. Molto bene, si sono comportati gli atleti dei 2 sci club della Basilicata ( Sci Club Terranova di Pollino e Sci Club Rotonda). Molto soddisfatto il Presidente dello sci Club Terranova Giovanni Izzi per i risultati ottenuti in tutte e due le tappe del Criterium, svolte in Abruzzo e in Calabria.

Sono stati conquistati 2 titoli di Campione Interappenninico 2018, con le atlete Agnese Poggese, nella categoria Super Baby e con Isabella Salamone, nella Categoria Seniores. Altri risultati ottenuti nelle varie Categorie sono: Super Baby femminile 4° posto di Lobarco Marta. Super Baby maschile con il 5° posto di Emiliano Tufaro e 8° posto di Francesco Lista. Categoria Baby Femminile 2° posto di Caterina Poggese e 4° posto di Gioia Viola. Categoria Baby maschile 6° posto per Domenico Lobarco. Categoria Cuccioli femminile 2° posto per Margherita Poggese. Categoria Cuccioli maschile 16° posto per Todaro Antonio. Categoria Giovani femminile 4° posto di Colucci Donata Isabella.

Nella graduatoria delle Società a punti, lo sci club Terranova risulta al 7° posto con 1900 punti. Questi risultati, come dichiarato dal Presidente Izzi, presenti anche i genitori dei ragazzi, molto soddisfatti, rappresentano un grande patrimonio per lo Sci Club Terranova, proponendosi come ottime premesse per le attività future.