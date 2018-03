NEWS BREVI

2/03/2018 - Inaugurato l'anno giudiziario tributario Sono stati 647 i ricorsi definiti tra luglio 2016 e giugno 2017 dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, nel corso di 88 udienze, durante le quali ha emesso 628 sentenze, trattato 911 vertenze, emesso 19 decreti. Sono stati 262 i ricorsi definiti favorevoli al contribuente, 271 all'ufficio e 114 di rito. Lo ha reso noto stamani, a Matera, nel corso della inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2018, il presidente della commissione, Antonio De Luce.Ansa 1/03/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 2 marzo 2018 Potenza: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica è stata sospesa dalle ore 10:30 e fino alle ore 18:30 di oggi, salvo imprevisti, in via delle Betulle e vallone Santa Lucia.

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in via delle Betulle e Vallone Santa Lucia sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di domani mattina salvo imprevisti.

1/03/2018 - Furti nel Potentino: 1 arresto,6 denunce Una persona è stata arrestata e altre sei sono state denunciate in stato di libertà alla magistratura dai Carabinieri, in provincia di Potenza, con le accuse - a vario titolo - di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. La persona arrestata è una donna di Paterno che, in una casa, ha rubato una borsa e denaro contante.Ansa EDITORIALE Se la tecnologia aumenta il baratro tra le generazioni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Poco tempo fa mi ha fatto riflettere lo slogan usato a chiosa di una pubblicità della Samsung sulla realtà virtuale. Per intenderci: quello spot (molto bello, per la verità) in cui si vedono alcuni studenti correre su una pianura in mezzo ai dinosauri ma, in realtà, sono nella loro classe. Alla fine di quello spot lo slogan recitava più o meno così: quello che per la generazione precedente era impossibile, la generazione successiva lo ha già realizzato. Vero...-->continua