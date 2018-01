NEWS BREVI

20/01/2018 - Calcio a 5 – C1/g.Unico: risultati 14^ giornata Essedisport – Futsal Potenza 5-6

Real Team Matera – Sport Pisticci 5-2

Shaolin Soccer – 3P Valle Del Noce 17-1

Virtus Lauria – Guardia Perticara 2-5

Senise – Paul Mitchell 5-5

Atletico Lavello – Amici Del Borgo Matera 4-3

Futura Matera – Castrum Byanelli Calcio 9-1

19/01/2018 - Annuncio di offerta lavoro Ricerchiamo per azienda operante nel settore della manutenzione Oil & Gas le seguenti figure professionali:

Elettricisti, metalmeccanici, strumentisti.

Requisiti:

-Pregressa esperienza maturata nelle mansioni indicate, preferibilmente nella manutenzione settore oil & gas;

-Capacità di lavorare in autonomia;

-Buona padronanza delle competenze tecniche specifiche del settore.

Luogo di lavoro: Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gorgoglione (giacimento petrolifero Tempa Rossa) (PZ).

Se interessati e se in possesso dei requisiti sopra indicati inviate curriculum all'indirizzo email energypass@outlook.it.

Disponibilità immediata

Disponibilità oraria: Full Time 19/01/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Balvano:nella giornata di domani l'erogazione dell'acqua potabile sarà garantita dalle ore 7:00 alle ore 13:30. Successivamente, per consentire la riparazione di una condotta, il servizio sarà sospeso fino al termine dei lavori.

Irsina: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa, nell'intero abitato, dalle ore 13:45 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti.

EDITORIALE Se la tecnologia aumenta il baratro tra le generazioni

di Mariapaola Vergallito di Mariapaola Vergallito Poco tempo fa mi ha fatto riflettere lo slogan usato a chiosa di una pubblicità della Samsung sulla realtà virtuale. Per intenderci: quello spot (molto bello, per la verità) in cui si vedono alcuni studenti correre su una pianura in mezzo ai dinosauri ma, in realtà, sono nella loro classe. Alla fine di quello spot lo slogan recitava più o meno così: quello che per la generazione precedente era impossibile, la generazione successiva lo ha già realizzato. Vero...-->continua