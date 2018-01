La PM Volley Potenza scende in campo per la prima volta in questo 2018 davanti al proprio pubblico per la tredicesima giornata del Campionato di Serie C pugliese (girone A), ad attendere le potentina ci sarà l'Adriatica Volley Trani.

Il sestetto guidato in panchina da Pamela Petrone e Marco Orlando è reduce si da una sconfitta, il 3-1 subito contro la Pallavolo Trepuzzi, ma sta raccogliendo ampi consensi e attestati di stima su tutti i campi e da tutte le formazioni che affronta settimana dopo settimana.

Il sodalizio potentino è pienamente soddisfatto per l'andamento stagionale della giovanissima formazione potentina allestita da atlete locali di talento che stanno onorando il campionato giocando con spregiudicatezza e determinazione.

L'avversario di turno è l'Adriatica Volley Trani, formazione che occupa il terzo posto in classifica con 27 punti, frutto delle nove vittorie raccolte negli undici incontri disputati e che ha ottenuto la qualificazione ai quarti della Coppa Puglia.

Non un impegno agevole per Alessia Mitidieri e compagne che certamente non daranno vita facile alle tranesi.

La gara prenderà il via alle ore 18:00 presso la Palestra "Emilio Caizzo" di Potenza sotto la direzione di gara dei signori De Nicola Vincenzo e Magno Giancarlo entrambi di Lucera (FG).



Prosegue la cavalcata della formazione maschile della PM Volley Potenza impegnata el Campionato Regionale di Prima Divisione Maschile. La formazione guidata da Michele Miglionico ed Elena Ligrani è reduce da un netto 3-0 inflitto alla Gi Elle Volley Policoro (25-10, 25-11 e 25-8 i parziali) consolidando sempre più la prima piazza raggiungendo quota 12 punti.