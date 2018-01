Giornata numero diciotto – terza di ritorno - sulle trenta della regular season del Campionato Nazionale di Pallacanestro, Serie B “Old Wild West” – Girone C. Domenica, 21 gennaio 2018, alle ore 18:00, l’Olimpia Matera è attesa a Civitanova Marche, formazione che occupa la stessa posizione in classifica dei biancoazzurri, il quarto posto a 18 punti. La partita di andata, giocata al Palasassi lo scorso 15 ottobre 2017, si concluse a favore dei materani con il punteggio di 74 a 56.



Il coach dell’Olimpia, Giovanni Putignano, introduce i temi del match: “Domenica affronteremo una squadra efficiente sia nei ranghi – tra tutti segnalo Francesco Amoroso, con cui ho condiviso tanti campionati – sia nella gestione dei quarti: infatti, i nostri avversari s’impegnano con regolarità in tutte le fasi del gioco. In casa vantano una striscia positiva di risultati scaturenti da confronti contro squadre impegnative: nell’ordine Giulianova, Teramo, Cerignola e Fabriano hanno ceduto i due punti nelle ultime partite giocate a Civitanova Marche.”



Nella scorsa giornata di campionato, i materani hanno battuto in casa il Nardò per 92 a 87, mentre i marchigiani hanno perso a Bisceglie per 74 a 47. Tuttavia, Putignano avverte: “Il punteggio che ha prodotto la sconfitta subita da Civitanova Marche domenica scorsa, non va letto come indicativo di un calo prestazionale, ma piuttosto come un occasionale incidente di percorso; sono sicuro che domenica incontreremo un avversario ostico e per niente rinunciatario. Noi dovremo giocare con la stessa determinazione che ha contraddistinto le nostre migliori trasferte, mantenendo la massima attenzione durante tutti i quaranta minuti di gioco, investendo al meglio le nostre forze per evitare di sperperare inutilmente energie preziose.”



Arbitreranno l’incontro, al Pala Risorgimento di Civitanova Marche, Mirko Moreno Di Franco da Dalmine (BG) ed Elena Colazzo da Milano.



Tra le altre partite in cartellone, figurano gli scontri tra Fabriano (12 punti in classifica) e Porto Sant’Elpidio (18), Teramo (18) e Senigallia (18), San Severo (32) e Campli (22), Recanati (22) e Cerignola (10), Ortona (6) e Pescara (20), Perugia (8) e Nardò (14), Bisceglie (20) e Giulianova (16).