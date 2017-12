Il Rotonda Calcio ha disputato un girone d'andata straordinario, chiuso in seconda posizione a un solo punto dalla Soccer Lagonegro capolista. Ne abbiamo parlato con Franco Bruno, presidente onorario del sodalizio biancoverde, che in una lunga intervista ci ha anche rivelato un nuovo colpo di mercato e la possibilità che si intervenga sul campo sportivo “Gianni Di Sanzo” anche attraverso la posa del manto erboso.



Presidente Bruno, possiamo dire che puntate a vincere il campionato?

Come qualcuno ama ricordare, siamo una matricola che è stata ripescata. Vero è che in classifica ci troviamo 11 punti sopra a chi è salito in Eccellenza senza ripescaggio, ma non possiamo certo affermare che vinceremo il campionato. Inoltre, non siamo partiti con questo obiettivo ma ci siamo proposti di crescere poco alla volta con un progetto che prevede di provare a raggiungere la Serie D in due o tre anni. Certo, stiamo andando benissimo e nonostante abbiamo sbagliato qualche partita siamo là in alto. Ma non ci nascondiamo e vogliamo provarci già quest’anno, anche se stiamo affrontando un campionato falsato.



Perché parla di campionato falsato?

Il ritiro del Corleto, che ci costringe a fermarci a turno; poi la questione Alto Bradano, che manda in campo i genitori dei ragazzi; e lo stesso Melfi, che dopo aver perso elementi come Albano e Cilumbriello ha contributo a peggiorare le cose. il Melfi sceso in campo sabato scorso a Senise non era certo la stessa squadra che ha vinto contro di noi e nella quale giocavano calciatori che avevano alle spalle tantissime presenze tra i professionisti. Tanto che ho l'impressione che non credano più di tanto nella vittoria finale. Noi comunque abbiamo pensato di assegnare 3 punti a ogni squadra che riposa per cercare di far vedere ai ragazzi una classifica che non ne tenga conto, onde evitare il contraccolpo psicologico di trovarsi, come è già successo a noi, da meno uno a meno quattro dalla prima senza poter fare nulla.



Ci risulta che il vostro mercato potrebbe non essere chiuso. Ce lo conferma?

Qualcuno è andato via, ma sono arrivate altre pedine importanti. Oltre a Frittitta, abbiamo preso un 2000 esterno basso, un giovane centrocampista del '99 molto bravo, e arriverà un terzino sinistro molto forte con trascorsi in Serie C.



Per caso viene dalla Virtus Francavilla?

Non posso dire di più perché si potrà concretizzare solo a gennaio. Ma noi abbiamo rapporti con la Virtus, il Cosenza, da dove ad esempio viene Armentano (terzino classe 2000 ndr), la Paganese o il Taranto, proprio per prepararci al grande salto in Serie D. E questo classe 2000 che arriverà ha manifestato il desiderio di venire a giocare da noi e non in D, dove era richiesto. E ne siamo felici, anche perché abbiamo bisogno di giovani.



Avete rinunciato alla Juniroes?

Noi non abbiamo rinunciato, non ci sono proprio i ragazzi. Questo è un grave problema che Rotonda ha sempre avuto, perché siamo una piccola realtà dalla quale i giovani, per ragioni di studio o di lavoro, vanno via e non possiamo certo trattenerli con la forza. A questo proposito abbiamo intavolato un discorso con il Castelluccio e siamo d'accordo con il presidente Egidio Sproviero per cercare dal prossimo anno di collaborare per far crescere giovani calciatori locali.



È vero che a breve si dovrebbe intervenire per ammodernare il campo sportivo?

Credo di sì e potrebbe essere la sorpresa della befana. Il Coni finanzia la riqualificazione degli impianti periferici attraverso un contributo fino a due milioni di euro a fondo perduto, e il Comune, su nostro impulso, ha candidato un progetto. Inoltre, in seguito ad incontri avuti dal sindaco di Rotonda con la Regione, pare ci possa essere anche un'altra strada praticabile. Per cui credo che una delle due opzioni dovrebbe essere quella giusta. Diciamo che rispetto al passato, quando fummo costretti ad andare a giocare altrove, abbiamo trovato un'Amministrazione Comunale interessata alla questione attraverso una soluzione che non graverà sulle tasche dei cittadini. Noi come Rotonda Calcio siamo stati bravi ad attivarci, mentre i nostri predecessori non hanno fatto altrettanto nonostante più di tre anni fa si potesse, anche come associazione, presentare un progetto. La differenza stava nella tipologia di finanziamento che era fino a un milione.



Altri lo hanno fatto?

In Campania sono stati già riqualificati 21 impianti, in Calabria 26 e altrettanti anche in Sicilia. In Basilicata invece solamente 6 in quanto in pochi ne erano a conoscenza, ma chi fa calcio avrebbe dovuto saperlo. Io però non ho nessuna intenzione di polemizzare con gli ex, né con chicchessia perché noi guardiamo unicamente in casa nostra: cosa che dovrebbero fare tutti invece di starsene lì pronti ad ogni occasione a puntare il dito. I Daspo bisognerebbe infliggerli prima di tutto a chi provoca, perché chi reagisce non può avere la stessa freddezza di chi istiga.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it