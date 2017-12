Non è riuscita, all’Olimpia Matera, l’impresa di prolungare la serie positiva che aveva caratterizzato la parte finale del girone C di andata del Campionato Nazionale di Serie B “Old Wild West” di Pallacanestro: infatti, la trasferta a Porto Sant’Elpidio - giocata nella serata di sabato, 23 dicembre 2017 - si è conclusa con una sconfitta per 85 a 70. Il punteggio finale non rende giustizia all’andamento del match, che è terminato con i parziali di 22-23 nel primo quarto, 21-15 nel secondo e 21 pari nel terzo, con un progressivo di 64-59 prima dell’ultima frazione; è stato, infatti, nell’ultimo quarto che la differenza canestri si è fatta consistente, e i marchigiani hanno prima rintuzzato gli attacchi dei materani, che avevano quasi riaperto la partita (a 3 minuti dal termine, 73-70), per poi dilagare con dodici punti di fila, omologando la vittoria finale.



Giovanni Putignano, coach dell’Olimpia Matera, racconta com’è andata: “E’ stata una partita giocata alla pari, con veloci inversioni di fronte e recuperi di vantaggi da entrambe le parti. Alla fine speravamo di rimanere attaccati alla partita, ma alcune situazioni particolari di gioco, un po’ rocambolesche, hanno procurato ai nostri avversari un vantaggio di nove punti: non ci è riuscito di metterci tutta l’energia possibile e ci è mancata la reazione finale”. Da segnalare i 18 punti di Migliori, 15 di Cozzoli, 12 di Battistini e 10 di Ravazzani - che conferma la sua predilezione per la doppia doppia, realizzando altresì 10 rimbalzi. Per Porto Sant’Elpidio, cinque giocatori hanno concluso la partita in doppia cifra: Cernivani (21), Maggiotto (18), Zanotti (17), Romani (11) e Navarini (10).



Al termine delle quindici partite del girone di andata, la classifica vede il San Severo proseguire in solitario al primo posto e a punteggio pieno (30), seguito da Pescara (20) e dal duo Campli/Recanati a quota 18. E' posizionato al quarto posto, il gruppo più numeroso cui appartiene l’Olimpia Matera, insieme a Senigallia, Teramo, Bisceglie, Civitanova Marche, e Porto Sant’Elpidio. Quindi Giulianova (14), Nardò (12), Cerignola e Fabriano (10); chiudono Perugia e Ortona, con 6 punti. Gli altri incontri del girone sono finiti con le vittorie interne di San Severo su Senigallia (93-76), Pescara su Civitanova Marche (87-70) e Campli su Teramo (94-72); vincono fuori casa, invece, Recanati a Ortona (67-90), Fabriano a Nardò (64-65), Giulianova a Perugia (74-75) e Bisceglie a Cerignola (61-76).



Ora il campionato si ferma per le festività natalizie; il girone di ritorno riprenderà il 7 gennaio 2018, quando l’Olimpia Matera sarà ospite del Val Di Ceppo a Perugia.



“Certo, vincere a Porto Sant’Elpidio” – conclude Putignano – “avrebbe rappresentato una condizione di assoluta eccellenza, e poiché puntiamo sempre all’eccellenza, sarà necessario migliorare l’intensità delle nostre azioni offensive e difensive ma, soprattutto, mentali. Ora mi aspetto una pronta reazione sin dal primo giorno di rientro dalla pausa delle festività, faremo in modo che tutti i ragazzi ritrovino velocemente le condizioni ed energie per rispondere nel migliore dei modi alle sfide che ci attendono nel girone di ritorno.”



Tabellino



Malloni Bk Porto Sant'Elpidio - Olimpia Matera 85-70 (22-23, 21-15, 21-21, 21-11)



Malloni Bk Porto Sant'Elpidio : Stefano Cernivani 21 (3/4, 5/9), Andrea Maggiotto 18 (5/7, 1/6), Simone Zanotti 17 (5/7, 1/4), Mirko Romani 11 (4/5, 1/2), Alberto Navarini 10 (1/3, 2/4), Fabrizio Piccone 4 (2/4, 0/4), Francesco Cinalli 4 (0/1, 1/4), Elia Bravi 0 (0/1, 0/1), Andrea Marconi 0 (0/0, 0/0), Giovanni Prati 0 (0/0, 0/0), Mattia Balilli 0 (0/0, 0/0), Niccolò Balilli 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 18 - Rimbalzi: 23 8 + 15 (Stefano Cernivani, Andrea Maggiotto, Mirko Romani 5) - Assist: 12 (Andrea Maggiotto, Simone Zanotti 3)



Olimpia Matera: Franco Migliori 18 (6/8, 2/4), Marcello Cozzoli 15 (2/4, 3/10), Leonardo Battistini 12 (4/8, 1/2), Nicolò Ravazzani 10 (5/6, 0/0), Matías nicolás Dimarco 8 (1/2, 1/2), Samuele Pasqualini 3 (0/0, 1/1), Alessandro Marra 2 (0/0, 0/1), Ignacio Ochoa 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Varaschin 0 (0/1, 0/0), Daniele Lopane 0 (0/0, 0/0), Giovanni Cesano 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 30 10 + 20 (Nicolò Ravazzani 10) - Assist: 13 (Matías nicolás Dimarco 6)