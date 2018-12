MISS CHEF® (www.misschef.net), ideato da Mariangela Petruzzelli, giornalista ed autrice tv, presidente e direttrice artistica del format, è la prima competizione, tutta in rosa, tra alcune delle migliori Chef Donne italiane ed estere con la riproposizione dei più rinomati menù della tradizione culinaria tra ieri ed oggi e la valorizzazione del "Made in Italy" delle eccellenze enogastronomiche, note ed apprezzate in tutto il mondo. Il Concept di MISS CHEF® propone temi fortemente culturali partendo dalla valorizzazione della Dieta Mediterranea, patrimonio dell’umanità, su cui si fondano il benessere psico-fisico e la buona tavola italiana. Le CHEF sono selezionate per curriculum professionale e meriti e si cimentano nella realizzazione di un piatto del loro repertorio seguendo il rigoroso Regolamento del Premio. La gara consiste in uno show-cooking di quattro partecipanti con la successiva degustazione dei piatti da parte di una giuria tecnica e una giuria istituzionale, costituite da personaggi del mondo politico-economico-imprenditoriale e socio-culturale e da giornalisti ed esperti enogastronomi; le due giurie esprimono un giudizio globale con l’elezione della MISS CHEF®. Nel 2014 il Premio MISS CHEF® è diventato itinerante toccando varie Regioni e territori italiani per giungere fino a NEW YORK-USA, nel periodo del Columbus Day, realizzando sinora cinque edizioni internazionali made in USA. Dopo aver già ottenuto importanti consensi in USA, soprattutto presso Bill De Blasio, sindaco di NY, e Natalia Quintavalle, ex-console d’Italia a NY, e Francesco Genuardi, attuale console d’Italia a NY, dal 4 all’11 ottobre scorsi, MISS CHEF® è tornato in USA per realizzare con grande successo la quinta edizione di MISS CHEF® NEW YORK 2018.

MISS CHEF® MODICA 2018 si realizza nel bel borgo di Modica (RG), celebre per l’eccellente produzione del cioccolato modicano, sabato 8 dicembre prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00, presso i Saloni della Società Operaia di Mutuo Soccorso del Palazzo della Cultura, in Corso Umberto I, n.157. L’assegnazione della fascia e del cappello si svolgeranno nell'ambito della manifestazione Chocomodica 2018. MISS CHEF® MODICA 2018 viene organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Modica ed in particolare con il prezioso supporto del prestigioso Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” modicano. La gara a Modica, la prima che MISS CHEF® realizza nella splendida Regione Sicilia, è molto originale ed importante poiché in gara sono coinvolte giovanissime allieve dell’ultimo anno ed ex-allieve dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica, promettenti e talentuose future Donne Chef che si cimenteranno nella proposizione di piatti della tradizione culinaria modicana tra innovazione e tradizione con ingrediente l’ottimo cioccolato tipico. Questi i nomi delle ragazze in gara a MISS CHEF® MODICA 2018: Maria Grazia Arestia, 18 anni, di Frigintini, frazione di Modica, che realizzerà un primo piatto con pappardelle al sugo di maiale; Jessica Cutrone, 18 anni, di Giarratana (RG), che realizzerà un primo piatto con pappardelle al pesto di rapa; Alessia Drago, 20 anni, di Modica, che realizzerà un secondo piatto a base di lonza di maiale al cioccolato di Modica; Margherita Di Rosa, 18 anni, modicana, che realizzerà un dessert a base di raviolo dolce al cioccolato modicano. Il lavoro in cucina delle ragazze in gara a MISS CHEF® MODICA 2018 verrà coordinato da Giovanna Ciulo, docente dell’Istituto Alberghiero “Principi Grimaldi”.



La giuria istituzionale verrà presieduta da Ignazio Abbate, sindaco del Comune di Modica; questi i nomi degli altri giurati istituzionali: Matilde Scandurra, designer di moda e di arredamento; Anna Ottaviano, artista pittrice; Ignazio Maiorana, direttore responsabile magazine “L’Obiettivo”. Presidente della giuria tecnica sarà Maria Immolo, docente Istituto “Principi Grimaldi” di Modica e gli altri giurati tecnici saranno: Annamaria Ghedina, direttore responsabile magazine "Lo Strillo"; Giuseppe Cicero, imprenditore esperto enogastronomo; Anthony Pasquale, giornalista Radio ICN-New York-USA, giunto apposta da New York per l’evento MISS CHEF® MODICA 2018. La ICN è la radio ufficiale del noto quotidiano italo-americano America Oggi con sede a NY, un media partner storico di MISS CHEF® sin dal 2012, anno di nascita del Premio. Durante MISS CHEF® MODICA 2018 Anthony Pasquale condurrà una entusiasmante diretta radiofonica con gli USA per raccontare l’andamento della gara. L’evento MISS CHEF® MODICA 2018 viene ripreso dalle telecamere della dinamica emittente tv siciliana Videoregione, media partner che realizzerà uno speciale tv (durata 35 minuti) della tappa tutta modicana di MISS CHEF® che è già un format tv ideato e prodotto da Mariangela Petruzzelli. La tappa-evento MISS CHEF® MODICA 2018 verrà presentata dalla bella e brava Caterina Gurrieri, giornalista di Videoregione. La kermesse verrà arricchita da un’esposizione pittorica e fotografiche di alcune virtuose artiste ragusane e modicane: Lara Dimartino, fotografa; Rita Iacono, pittrice; Anna Ottaviano, pittrice.

MISS CHEF® MODICA 2018 ha come main sponsor il rinomao pastificio artigianale Minardo di Modica- www.unpastificioartigianale.it; ha come sponsor: T-snack di Ticli Rosario-www.spalme.com, lo Spalmè, il peanut butter Made in Italy; la concessionaria auto Ricar s.r.l. www.ricargb.com; Polara-www.polara.it che produce ottime bibite siciliane doc. Sono sponsor tecnici: le ceramiche artistiche “L’anfora” di Salvatore Portelli; Carena Garden House-www.carenogardenhouse.com; la Pasticceria di Lorenzo- www.pasticceriadilorenzo.it.

Sono altri partner di MISS CHEF® MODICA 2018: l’Associazione ASSISI PAX INTERNATIONAL (www.assisipax.org); “Unimeier” (www.unimeier.eu); la piattaforma Mad for Italy (www.madforitaly.net).

Media partner di MISS CHEF® MODICA 2018 sono: l’emittente tv modicana Videoregione; AMERICA OGGI, RADIO ICN-New York-USA (www.icnradio.com); la web tv e radio europea WORLD EXPRESS; il magazine LO STRILLO (www.lostrillo.it); il magazine JOB OK (www.jobok.it).