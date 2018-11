Mercoledì 28 novembre (ore 9:00-12:00) presso il Centro Sperimentale di Veneto Agricoltura “Po di Tramontana”, a Rosolina-RO, tradizionale incontro tecnico dedicato alla Poinsettia. Con questo incontro si conclude il lungo calendario di eventi proposto nel 2018 per celebrare il Trentennale del Centro.







Natale si avvicina e puntuale come ogni anno in questo periodo arriva l’attesissima Giornata tecnica proposta da Veneto Agricoltura dedicata alla Poinsettia, più conosciuta come Stella di Natale, pianta che con le sue coloratissime brattee ci accompagna per tutto il periodo natalizio. L’appuntamento, per tecnici ed operatori, è per mercoledì 28 novembre (ore 9:00-12:00) presso il Centro Sperimentale Ortofloricolo Po di Tramonta di Rosolina-Ro.



La Giornata tecnica sulla Poinsettia è anche l’ultimo dei numerosi eventi promossi quest’anno da Veneto Agricoltura per celebrare il Trentennale del Centro: 30 anni al servizio della ricerca, della sperimentazione e dell’innovazione che hanno consacrato la struttura dell’Agenzia regionale quale punto di riferimento strategico per gli operatori ortofloricoli non solo veneti.



La tradizionale visita guidata in serra alle quasi 200 varietà di Poinsettia dai colori più diversi (dunque non solo il classico rosso, ma anche rosa, giallo, viola e altri colori caratterizzati dalle più svariate sfumature) sarà preceduta da un breve incontro tecnico. Nell’occasione, gli operatori del Centro presenteranno una sintesi delle principali tecniche colturali necessarie per una produzione di Stelle di Natale di qualità nel rispetto dell’ambiente e della salute degli operatori e dei consumatori.