Il Giro d’Italia Ciclocross è pronto per far visita a una delle località turistiche più rinomate d’Italia, nel cuore del tacco dello stivale. Sarà la Puglia e più precisamente Gallipoli (LE) ad accogliere la carovana rosa per il penultimo appuntamento dell’edizione 2018/2019.



Così come già avvenuto per altre tappe del Giro di quest’anno sarà una logistica alberghiera di alto livello ad ospitare tutta la carovana rosa. A Gallipoli tutto il percorso è disegnato all’interno dell’Ecoresort Le Sirenè, del gruppo Caroli Hotels, sulla litoranea per Santa Maria di Leuca. Tra le chiarissime dune di sabbia salentina, immerso a tratti nella pineta e nella macchia mediterranea con frequenti affacci sul mare cristallino, il percorso tracciato dalla ASD Romano Scotti ha tutti i presupposti per garantire un grande spettacolo al pubblico e un elevato tasso tecnico per gli atleti. Sabbia, pineta, prato e lunghi rettilinei. Tecnica di guida e potenza. Ci saranno tutti gli ingredienti per un piatto estremamente ricco a base di ciclocross, con il grande pregio di offrire due scenari diversi in caso di maltempo (come già visto a Ferentino per la quarta tappa). Vista la sabbia e le dune il riferimento è chiaramente al Belgio, ma in chiave tutta italica. Un’occasione irripetibile per i team del Nord per vedere le meraviglie della regione Puglia con i colori del mare, contraccambiando con i colleghi del Sud il viaggio lungo lo stivale da loro compiuto nella prima parte del Giro d’Italia Ciclocross.



Sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, l’evento comincerà da sabato 1 dicembre con le prove ufficiali e la conferenza stampa (presso la sala congressi dell’Ecoresort Le Sirenè). Domenica 2, dalle 9:30 alle 16:30 tutte le gare, con partecipazione aperta anche ai cicloamatori di tutti gli enti di promozione sportiva. Contemporaneamente alle gare delle categorie superiori avrà luogo anche lo short track per giovanissimi G1-G5 su un percorso appositamente tracciato in collaborazione con la società pugliese ASD Ludobike Racing Team del DS Piero Loconsolo.



CAROLI HOTELS AMICI DEL CICLOCROSS - «La quinta tappa del Giro d’Italia Ciclocross a Gallipoli coniuga ottimamente la promozione del territorio con in turismo sportivo – è il commento di Attilio Caroli Caputo, il direttore Caroli Hotels – per cui come già avvenuto, con successo, per altri ambiti sportivi, la collaborazione con l’ASD Romano Scotti, leader nel suo settore, sia di buon auspicio per gli eventi nel mondo delle due ruote, con l’indiscutibile pregio di aver portato un evento di caratura nazionale in un periodo destagionalizzante per Caroli Hotels».



ATTESA FIDUCIOSA DALLA FEDERCICLISMO PUGLIA - «Il presente ed il futuro hanno radice nella storia. La Puglia è terra di ciclocross ed è terra di campioni. Il Salento è uno spettacolo della natura. Questo sposalizio tra natura e sport vivrà il suo apice il 2 dicembre a Gallipoli dove approda la tappa pugliese del Giro d’Italia di Ciclocross – spiega con entusiasmo Oronzo Simeone, presidente del comitato pugliese della Federazione Ciclistica Italiana - Sotto la regia e l’attenzione del CT della Nazionale Fausto Scotti, il Giro di Puglia ritorna a dare spettacolo in Puglia e si ripropone come piatto forte di quel pranzo che l’anno scorso finì con il dolce di 3 titoli per i pugliesi ai campionati italiani. Lu mare, lu sole, lu ientu gallipolini daranno vigore alle sfide che aspettano i migliori atleti del ciclocross. Con i pugliesi in testa e scusate la presunzione» conclude carico e motivato il presidente Simeone.



UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE – È colmo di gratitudine e lungimiranza il messaggio di saluto di Sergio Scotti, vicepresidente dell’ASD Romano Scotti: «Un ringraziamento speciale lo faccio al nostro Amico Attilio Caroli Caputo, il direttore del Caroli Hotels per la fiducia che ha avuto in noi, sono diversi anni che chiede questo gemellaggio e ci siamo riusciti. Un altro grande vantaggio per tutta la famiglia del ciclocross è quello di avere di nuovo un percorso all’interno della struttura dove si alloggerà, tutti i partecipanti potranno andare alla partenza in bici e al Box a piedi e potranno vedere anche altre gare dalla loro stanza. Si ammireranno dei colori magnifici e unici con la struttura che può offrire accoglienza anche a tutti i famigliari al seguito, esattamente come già successo a Forni Avoltri e Lignano nei plessi del Bella Italia Village. Un grande ringraziamento al CR Puglia per il supporto che abbiamo ricevuto».



LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE – Dopo il giro di boa del Giro d’Italia Ciclocross vestono il simbolo del primato Gioele Solenne e Lucia Bramati tra gli allievi, Federica Venturelli e Mario Alessandro Dante tra gli esordienti. Davide Toneatti è la maglia rosa degli Juniores, mentre Sara Casasola guida il plotone delle donne open, con Gaia Realini miglior giovane. Tra gli uomini open spicca la maglia rosa (e bianca) di Antonio Folcarelli. La situazione tra i master vede invece in rosa-fluo Giovanni Gatti (F1), Massimo Folcarelli (F2) ed Elis Simeoni (Donne). A questo link tutte le classifiche di categoria. Coloro che non riuscissero a visualizzare le classifiche da dispositivo mobile possono consultare questi due link esterni: CLASSIFICHE DI GARA e CLASSIFICHE GENERALI e CLASSIFICA PER SOCIETÀ.



ACCREDITI SQUADRE E CONFERENZA STAMPA – Tutte le squadre che intendono partecipare alla tappa di Gallipoli e che non siano già in possesso dei pass (per i box e per il parcheggio) devono tassativamente farne richiesta sul sito ufficiale, all’indirizzo http://www.ciclocrossroma.it/squadre/ . Il modulo deve essere compilato entro e non oltre venerdì 30 novembre 2018 (ore 23:00). I pass sono valevoli per tutto il Giro, quindi chi li ha già ricevuti a Senigallia (o abbia precedentemente effettuato la richiesta) non deve chiederli nuovamente. Non sarà possibile richiedere i pass sul posto. Le iscrizioni degli atleti delle categorie cicloamatoriali tesserati per gli enti di promozione sportiva dovranno pervenire all’organizzazione attraverso l’indirizzo di posta elettronica iscrizioni@ciclocrossroma.it.



I pass verranno consegnati subito dopo la conferenza stampa di presentazione della tappa di Ferentino che avverrà il 1 dicembre alle ore 18:00. I pass saranno consegnati in base al giorno e all’orario in cui è arrivata la richiesta, quindi è consigliabile chiederli il più presto possibile. Non saranno consegnati, salvo giustificate eccezioni, la mattina della gara.



ACCREDITI STAMPA – Le testate, i giornalisti freelance e i fotografi che desiderano seguire una o più tappe del 10° Giro d’Italia Ciclocross dovranno utilizzare il form di accredito sul sito (http://www.ciclocrossroma.it/accrediti-stampa/). L’accredito sarà consegnato al desk delle iscrizioni durante le operazioni pre-gara. Per i fotografi l’ASD Romano Scotti rilascerà una pettorina ad alta visibilità onde garantire la loro presenza sul percorso. Durante il periodo dell’uso della pettorina, che dovrà essere restituita, l’organizzazione tratterrà un documento di identità. La sala stampa sarà allestita all’interno della struttura alberghiera ufficiale.

Convenzioni alberghiere per la tappa di Gallipoli

L’ASD Romano Scotti per la quinta tappa del 10° Giro d’Italia Ciclocross torna in una rinomata località di mare. Questa volta si scende giù, nel Tacco dello Stivale, sulle spiagge che d’estate fanno impazzire di gioia e divertimento i più giovani. Il Giro d’Italia Ciclocross va a Gallipoli (LE) e nel cuore del Salento sarà ospitato dalla prestigiosa cornice del CAROLI HOTEL ECORESORT LE SIRENÉ, sulla litoranea per Santa Maria di Leuca (COME ARRIVARE).

É con questa struttura che sono state stipulate le convenzioni alberghiere, di seguito specificate. Per effettuare la prenotazione occorre prendere contatti direttamente con la struttura alberghiera, sfruttando i seguenti recapiti:

Ecoresort Le Sirenè

Litoranea Gallipoli-Santa Maria di Leuca

73014 GALLIPOLI LE

telefono: 0833/202536

direzione@carolihotels.it

www.carolihotels.it

Skype: santamariadileuca



CAMERA QUADRUPLA

(i prezzi sono da intendersi a notte e per persona)



€ 45,00 a persona in camera tripla con trattamento di mezza pensione (HB), acqua e vino del Salento incluso.



CAMERA TRIPLA

(i prezzi sono da intendersi a notte e per persona)



€ 46,00 a persona in camera tripla con trattamento di mezza pensione (HB), acqua e vino del Salento incluso.



CAMERA DOPPIA O MATRIMONIALE

(i prezzi sono da intendersi a notte e per persona)



€ 50,00 a persona in camera doppia o matrimoniale con trattamento di mezza pensione (HB), acqua e vino del Salento incluso.



CAMERA SINGOLA (doppia uso singola)

(i prezzi sono da intendersi a notte per persona)



€ 70,00 a persona in camera doppia uso singola con trattamento di mezza pensione (HB), acqua e vino del Salento incluso.



AREA CAMPER - € 20,00 previa prenotazione.

Sarà anche disponibile il pranzo a prezzo convenzionato per coloro che non soggiorneranno nella struttura.