Sta per calare il sipario sull’edizione 2018 dell’Iron Bike, il circuito di gare in mountain bike sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana che ha coinvolto le più storiche gare di Puglia e Basilicata (Alberobello, Gravina in Puglia, Castel del Monte, Biccari, Vieste, Montalbano Jonico, Palazzo San Gervasio, Altamura, Bitonto, Cassano Murge). Al termine delle 10 tappe, domenica 18 novembre si terranno a Corato le premiazioni finali. I tecnici delle classifiche hanno stilato l'elenco dei corridori che saranno premiati durante la festa finale dell'Iron Bike 2018. I podi saranno celebrati a partire dalle ore 19:00 presso la sala ricevimenti dell'Astoria Palace, in Corato, al termine del tradizionale pranzo conviviale. Nella stessa sede sarà presentato il calendario dell’edizione 2019.



Accedono in premiazione i primi cinque di ogni categoria, mentre per essere ammessi in classifica era necessario aver disputato almeno 6 prove su 10. Il risultato peggiore di ciascun atleta è stato scartato. Il vincitore assoluto dell'Iron Bike 2018 è Giuseppe Belgiovine (Team Eurobike Corato), la migliore donna è Zeila Ruggiero (Nardelli Sport Total Bike).



I podi generali

PODIO GENERALE UNDER 40

1° Giuseppe BELGIOVINE (Team Eurobike Corato) - 2550 punti

2° Gianfranco BONGERMINO (Team Murgia Bike Santeramo) - 2145 punti

3° Giuseppe PASTORE (Biking Team Cassano) - 2135 punti



PODIO GENERALE OVER 40

1° Fausto SANTARSIERO (Cyclonstore.it) - 2460 punti

2° Maurizio Luigi CARRER (Team Eurobike Corato) - 2095 punti

3° Gaetano SORIANO (Team Oroverde Bitonto) - 1890 punti



PODIO GENERALE DONNE

1° Zeila RUGGIERO (Nardelli Sport Total Bike) - 2410 punti

2° Patrizia TROPIANO (UC Rionero Il Velocifero) - 1760 punti

3° Grazia MAZZONE (Andria Bike) - 1600 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AGONISTICA JUNIORES UOMINI (17-18 anni)

1° Erasmo SFORZA (Orme Bike Extreme) – 2570 punti

2° Danilo MORGESE (Orme Bike Extreme) – 2140 punti

3° Rocco BARBERIO (GS Fausto Coppi Acquaviva) – 1890 punti

4° Rocco MONTANO (Ucd Rionero Il Velocifero) – 1620 punti

5° Giuseppe ANTONICELLI (Asd Labiciclettastoreit) – 1140 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE ELMT (19-29 anni)

1° Angelo BONAVENTURA DEGIOIA (A.S.D. Leopardi) – 2580 punti

2° Giuseppe PASTORE (A.S.D. Biking Team Cassano) – 2470 punti

3° Giacomo SCARDIGNO (New Bike Andria) – 2290 punti

4° Giuseppe LOSACCO (A.S.D.Team Amicinbici Losacco Bike) – 1620 punti

5° Cristofer VANTAGGIATO (Asd Team Aurispa) – 1485 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE M1 (30-34 anni)

1° Luigi MARIA DICOSOLA (Team Eurobike) – 2670 punti

2° Marco CORVAGLIA (Asd Team Aurispa) – 2120 punti

3° Giovanni RINALDI (Asd Sei Sport) – 1960 punti

4° Antonio ALBERGA (Team Bike Revolution Palo Del Colle) – 1755 punti

5° Michele CAIONE (Asd 20 Miglia) – 1545 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE M2 (35-39 anni)

1° Giuseppe BELGIOVINE (Team Eurobike) – 2790 punti

2° Gianfranco BONGERMINO (A.S.D. Team Murgia Bike Santeramo) – 2530 punti

3° Antonio NOTARPIETRO (Asd Xmania Mtb) -2070 punti

4° Michele DECARO (A.S.D. Dynamik Bike) – 1940 punti

5° Giuseppe Claudio ALBERGA (Team Bike Revolution Palo Del Colle) – 1860 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE M3 (40-44 anni)

1° Fausto SANTARSIERO (A.S.D. Cyclon-Store.It) – 2770 punti

2° Vincenzo PIETRANGELO (New Bike Andria) – 2125 punti

3° Davide CATALANO (Asd 20 Miglia) – 2015 punti

4° Salvatore DE IACO (Asd Team Cyclobike) – 2010 punti

5° Rossano STANELLI (Asd Team Cyclobike) – 1965 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE M4 (45-49 anni)

1° Maurizio Luigi CARRER (Asd Team Eurobike) – 2410 punti

2° Antonio SFORZA (Orme Bike Extreme) – 2300 punti

3° Ronoldo SABATO (Asd Team Cyclobike) – 1770 punti0

4° Antonio CUSMAI (Asd Team Eurobike) – 1735 punti

5° Andrea AURISPA (Asd Team Aurispa) – 1700 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE M5 (50-54 anni)

1° Domenico DEL VECCHIO (Team Eurobike) – 2330 punti

2° Gaetano SORIANO (Team Oroverde Bitonto) – 2270 punti

3° Fernando FOSCO (Asd Team Aurispa) – 2130 punti

4° Francesco PALMISANO (New Cycling Team) – 2010 punti

5° Angelo CAMPANELLA (A.S.D. Cyclon-Store.It) – 1790 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE M6 (55-59 anni)

1° Girolamo PALMITESSA (Team Eurobike) – 2840 punti

2° Giuseppe DI REDA (Mtb Carlo Gangai) – 2500 punti

3° Giuseppe ALTIERI (Free Bike Mtb) – 2000 punti

4° Domenico DE PINTO (Veloclub Molfetta) – 1690 punti

5° Luigi PANUNZIO (Team Eurobike) – 1460 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA AMATORIALE M7 (60-64 anni)

1° Giuseppe LAZZAZZARA (G.C. "Fausto Coppi" Acquaviva) – 2750 punti

2° Giovanni MANNATRIZIO (Asd Gianni Bugno) – 2420 punti

3° Michele FICARELLA (Asd Free Mtb) – 1820 punti

4° Simone MASTROMARINO (Asd Atletica Castellana) – 1950 punti

5° Luciano DELL' AQUILA (Mtb Club Bari) - 1660



PREMIAZIONE CATEGORIA SPECIALE E-BIKE

1° Giovanni TARRICONE (Free MTB) - 1930 punti

2° Corrado GIACULLI (Libero) - 1375 punti



PREMIAZIONE CATEGORIA CICLOTURISTI

1° Michele CANELLI (Nrg Bike Monopoli) - 2360 punti

2° Roberto SCHIAVINO (Orme Bike Extreme) - 1780 punti



Prossimo appuntamento



La festa finale dell'Iron Bike 2018 si svolgerà a Corato, presso la sala ricevimenti "Astoria Palace" domenica 18 nombre. Contestualmente sarà svelato il calendario 2019.