Irsina: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica nella parte bassa dell'abitato. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori di riparazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 di oggi fino al termine dei lavori, in contrada Dragonara, Via Poggio d'Oro, Contrada Serra, Via del Seminario e zone limitrofe

Tricarico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nella zona bassa dell'abitato, in corso Musacchio e zone limitrofe sarà sospesa dalle ore 11:15 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.