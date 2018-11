Venerdì 16 Novembre (ore 9:30) all’Hangar del Cansiglio (BL-TV) di Veneto Agricoltura convegno di FIPER (produttori di Energia da Fonti Rinnovabili ) e ANARF (Boschi pubblici italiani) sull’energia da biomassa forestale, con le istituzioni nazionali e regionali (Manzato, Bottacin, Saviane, Lucaselli, Fracasso) e i produttori.



Era programmato da tempo, ma l’incontro di Venerdì 16 Novembre (ore 9,30) previsto nel nuovissimo Hangar di Veneto Agricoltura in Pian Cansiglio (BL-TV), giunge come una opportunità all’interno del dibattito in atto su come utilizzare i milioni di metri cubi di biomassa forestale che la tempesta di fine ottobre ha “reso disponibili” sull’arco alpino italiano. Il convegno di FIPER (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili), organizzato in collaborazione con Veneto Agricoltura e ANARF (Ass. Naz. Attività Regionali Forestali) è infatti dedicato al tema del “Teleriscaldamento a Biomassa ed al rapporto con la foresta”, una sinergia molto stretta, tanto da potersi configurare come strumento per la gestione attiva del bosco. Ricordiamo che in Veneto, a differenza di altre regioni alpine, non esistono ancora reti di teleriscaldamento. Un auspicio, dato che il legname meno nobile (oltre a ramaglie, etc.) può essere ottimamente impiegato per usi energetici, specialmente per le reti di teleriscaldamento che richiedono centrali ad alta efficienza, di piccola “taglia” (da mezzo e massimo 5 megawatt, come in Lombardia, Trentino e Alto Adige), a bassa o nulla emissione, che permettono di dare una soluzione definitiva per il riscaldamento a quartieri o piccole comunità.

Ecco il programma del convegno che vedrà come introduzione la relazione del Sottosegretario MipAAFT con delega foreste e filiere forestali,

On. Franco Manzato sulle “Prospettive della filiera bosco-legno”. Seguirà Walter Righini, Presidente FIPER, su “Teleriscaldamento a biomassa: un investimento per il territorio”.

Quindi una sessione su Esperienze di valorizzazione della filiera bosco-legno-energia con:

Luca Canzan, Dir. Cons. Imprese For.li Triveneto

Luigi Sartori, Sartorilegno e AD BelCored Energia

Franco Spada, Sindaco di Tirano (So)

Carmelo Puntel, Pres. Ass.Cons. for.li Lombardia

Enzo Pietropaoli, Sinloc Sistema Iniziative Locali

Ore 12.00 - Dibattito istituzionale

Gianpaolo Bottacin, Assessore Ambiente e Protezione Civile Regione Veneto

Gianni Girotto, Pres. X^ Comm.ne (Industria, commercio, turismo) del Senato

Paolo Saviane, 6^ Comm.ne (Finanze e Tesoro) del Senato

Ilenya Lucaselli V^ Comm. (Bilancio, Tesoro, Programmazione) Camera dei Deputati

Stefano Fracasso, Consigliere Regionale

Modera: Vanessa Gallo, Segr. Generale FIPER



Info: www.venetoagricoltura.org; www.fiper.it; ufficiotecnico@fiper.it;