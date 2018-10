In seguito al maltempo di questi giorni, soprattutto riguardo agli eventi eccezionali di lunedì scorso, Veneto Agricoltura segnala gravi danni ad alcune foreste demaniali regionali gestite dall’Agenzia regionale.



GIAZZA: in Val di Revolto, da Località Boscangrove fino a poco dopo “Dogana Vecchia”, qualche decina di piante sono schiantate sulla strada, anche con danni alla linea telefonica, anche qualche pietra è rotolata sulla sede stradale. Comunque in questo tratto la viabilità è già stata ripristinata ieri.

La viabilità risulta invece impraticabile da Dogana Vecchia/Rifugio Boschetto in direzione Rifugio Revolto: svariate piante si trovano di traverso la strada con danna alle scarpate di valle e di monte. Per quanto rilevabile, si può ipotizzare lo sradicamento o schianto del 10-15% delle piante (popolamento a netta prevalenza di abete rosso e bianco). Pare che il vento sia arrivato da sud-sud ovest, investendo quanto non riparato dall’orografia.

Il Rifugio Revolto non ha subìto danni per quanto a conoscenza dei tecnici di Veneto Agricoltura.

Nella giornata di oggi si prevede di aprire un varco pedonale, mentre nei prossimi giorni il personale dell’Agenzia regionale si adopererà per rendere praticabile la sede stradale, rimandando l’allestimento del materiale schiantato in bosco.

Nei giorni prossimi si valuterà anche la situazione della Val Fraselle.

VAL D’ADIGE E MONTE BALDO:

le ricognizioni eseguite nella giornata di ieri dalla viabilità di servizio principale hanno consentito di rilevare l’assenza di danni ai fabbricati, mentre più o meno ovunque è stata registrata una decina di schianti di piante, in genere conifere, contenendo decisamente il danno. Oggi si sta procedendo al ripristino della viabilità, mentre nei prossimi giorni si valuteranno gli interventi nel bosco.