Dal 3 al 5 novembre la viticoltura padovana in vetrina nell’importante evento patrocinato, tra gli altri, da Regione e Veneto Agricoltura.



3.700 aziende agricole e 7.000 ettari coltivati: è questa la bella potenzialità vitivinicola del territorio della provincia di Padova, che si metterà in mostra da sabato 3 a lunedì 5 novembre, con il prestigioso Padova Land Of Wine Stars, evento patrocinato dalla Regione, Veneto Agricoltura, Provincia e Comune di Padova, CIA, Coldiretti e Confagricoltura Padova, promosso da Promex, l’Azienda Speciale della CCIAA di Padova. Obiettivo del progetto, creare un’identità vitivinicola padovana riconoscibile a livello nazionale ed internazionale.

Sono tante infatti le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata e DOCG prodotte nel territorio della provincia del Colli Euganei. Territorio peraltro di antiche tradizioni enologiche. Ad esempio pochi sanno che i primi bordolesi italiani sono nati proprio a Padova, grazie ai Conti Corinaldi alla fine del ‘700. Una tradizione antica che risale sin dall’epoca romana e che conta numerosi vitigni autoctoni.

Un territorio, quello della provincia di Padova, che offre caratteristiche pedoclimatiche favorevoli e forte della professionalità di molte cantine che in questi anni hanno saputo elevare il livello qualitativo delle proprie produzioni, nei Colli Euganei, nella zona di Conselve e Bagnoli.

L’evento si terrà nella prestigiosa Sala della Gran Guardia, in pieno centro cittadino (Piazza dei Signori), per un felice connubio fra cultura, architettura e arte del vino. All’interno dell’elegante palazzina rinascimentale interamente affrescata verrà creato un percorso per scoprire e degustare i grandi vini padovani.

Le aziende produttrici presenteranno al pubblico (l’entrata è a pagamento) come hanno saputo affinare vinificare con passione e professionalità le loro preziose uve in un territorio caratterizzato dalla presenza di terreni vulcanici e fertili.

Padova Land Of Wine Stars si connota anche come vetrina internazionale, perchè la manifestazione proseguirà anche il 5 Novembre. Lunedì infatti giungeranno a Padova importanti buyer del settore vitivinicolo proprio per conoscere le cantine del territorio e degustarne i vini: Austria, Estonia, Lettonia, Polonia e Regno Unito i Paesi di provenienza degli operatori esteri, selezionati da Promex in collaborazione con gli uffici ICE di riferimento.

Orari: Sabato 3 novembre ore 16-21. Domenica 4 novembre: ore 10-20.

Info: pd-promex.it