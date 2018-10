Forti raffiche di vento si sono abbattute la notte scorse sulla Foresta del Cansiglio abbattendo numerose piante, alcune delle quali hanno ostruito le carreggiate. In corso gli sgomberi e i primi sopralluoghi per quantificare i danni che sembrano ingenti.



La notte scorsa nella Foresta del Cansiglio (BL-TV) forti raffiche di vento hanno provocato gravi danni al patrimonio boschivo della famosa splendida faggeta, che ricordiamo è demanio forestale regionale, gestito da Veneto Agricoltura.

A causa dell’inusuale evento atmosferico, le principali arterie viarie dell’area sono state interessate da numerosi schianti che ne hanno ostruito le carreggiate, ostacolando la viabilità.

Il personale di Veneto Agricoltura è prontamente intervenuto già nella prima mattinata di oggi per riattivare la viabilità, in particolare lungo l’importante arteria regionale che collega il Cansiglio con l’Alpago, tra le località Campon e Due Ponti.

La strada di Pian Rosada, tra Campon e S. Anna-Vivaio, prudenzialmente chiusa fin da ieri, è invece ancora ostruita e verrà riattivata appena possibile.

Il ripristino della viabilità continuerà nella giornata di domani proprio con gli interventi di sgombero nella zona di Pian Canaie e Pian Rosada.

Dai primi sopralluoghi effettuati dal personale dell’Agenzia regionale, le aree più danneggiate risultano essere quelle attorno alla località Pian Canaie, Vivaio, la zona soprastante Pian Osteria e l’area del Palughetto, dove gli schianti di faggi, abeti bianchi e abeti rossi, sono rilevanti.

Sempre da domani prenderà il via la quantificazione dei danni patiti dalla foresta, che fin d’ora appaiono ingenti.

Foto: https://we.tl/t-nV3BPCNflI