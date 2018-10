Tre giorni di forti piogge incessanti e localizzate, a partire dal centronord, e rischio di nubifragi che in alcuni casi potrebbero essere pericolosi per l'accumulo di pioggia che potrà raggiungere 300 litri al metro quadrato. La perturbazione arriva dal Nord Europa e colpisce innanzitutto Liguria, Alpi, Prealpi, alta pianura Padana, Friuli e Appennino settentrionale. Piogge e temporali anche lungo la fascia tirrenica, sul Lazio, al sud e sulle isole. Oggi il maltempo dovrebbe raggiungere l'apice, con i venti meridionali in ulteriore rinforzo con rischio di mareggiate. Nelle prossime ore, inoltre, il premier Giuseppe Conte firmerà il provvedimento con la dichiarazione dello stato di mobilitazione del servizio nazionale di protezione civile richiesto dal governatore del Veneto Luca Zaia in considerazione del possibile aggravarsi della situazione nella regione. Dissesti idrogeologici in Friuli, nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris, a causa delle forti piogge.

E una tromba d'aria si è abbattuta anche a Manduria (Taranto) causando il cedimento del timpano (la superficie triangolare racchiusa nella cornice del frontone) della chiesa di San Michele Arcangelo. I detriti hanno danneggiato anche le insegne dei negozi e le auto in sosta. A Roma attivato Centro Operativo comunale. Alberi caduti a piazza Malatesta, in via dell'Arco di Travertino.

Secondo l' ultimo bollettino emesso dalla Protezione Civile persisterà una condizione di allerta arancione su molte aree del Paese. Secondo le ultime previsioni meteo disponibili sul sito dell'Aeronautica militare.

Qualche pausa più asciutta sul versante adriatico e al Sud peninsulare ma sempre in contesto instabile.

Scuole chiuse oggi a Roma. A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, che prevede forti venti, piogge intense e temporali, la sindaca di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza che prevede la sospensione dell’attività educativa e scolastica. Nel Lazio, anche il sindaco del comune di Marino ha chiuso le scuole. Scuole chiuse anche in tutti i comuni della Liguria, a Grosseto e nel Veneto.