Il Giardino Vegetazionale “Astego” sul Monte Grappa, gestito da Veneto Agricoltura, ospita una spettacolare mostra micologica che domenica 21 ottobre potrà essere visitata per tutta la giornata. Previste visite guidate gratuite e altre iniziative per i più piccoli ma anche per gli appassionati degli ambienti montani.



Anche quest'anno il Giardino Vegetazionale “Astego” alle pendici del Monte Grappa, in Comune di Crespano (Tv), gestito da Veneto Agricoltura, conclude la stagione delle aperture festive con la tradizionale e attesissima mostra micologica. Un’esposizione spettacolare, unica nel suo genere, con decine di specie di funghi che trovano spazio sui “gradoni” che costituiscono il Giardino e che in pratica rappresentano i vari “ambienti”, flora e formazioni forestali comprese,riscontrabili dalla cima del Monte Grappa fino alle pianure sottostanti.

La mostra micologica così organizzata consente ai visitatori e appassionati di apprezzare i funghi nel loro ambiente naturale, anziché su di un anonimo bancone, lungo un percorso che dal bosco di abeti scende fino a quello planiziale.

L'aspetto divulgativo della mostra si coniuga perfettamente con il fascino dei colori e dei profumi del periodo autunnale, assicurando ai visitatori un’esperienza piacevole e unica, di grande interesse anche per i “non esperti" e particolarmente adatta ai ragazzi e alle famiglie.

I visitatori potranno ammirare specie di funghi tipiche dei nostri territori montani, inserite nei loro ambienti naturali. Si va quindi dai porcini alle manine, dai vari tipi di lactarius alle amanite, dalle russole alle mazze di tamburo, ai più comuni chiodini con l’indicazione, grazie alla cartellonistica dedicata, della commestibilità o tossicità.

Grazie all’assistenza degli esperti del Giardino, la mostra micologica sarà dunque per i visitatori un momento “didattico” utile per imparare a riconoscere numerosi funghi delle nostre montagne.

Si ricorda che il Giardino Vegetazionale “Astego”, di proprietà della Regione Veneto ma da qualche mese gestito da Veneto Agricoltura, propone per i più piccoli e non solo anche il labirinto vegetale e i percorsi sensoriali per sviluppare gli altri “sensi” (tatto, olfatto, “equilibrio”, ecc.). Le visite guidate da personale esperto sono gratuite.

Gli orari di apertura sono i seguenti: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 18:00.