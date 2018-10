Milano, 19 ottobre 2018 – Un tour per far scoprire le piccole azioni quotidiane che possono salvarti la vita. È la grande iniziativa portata avanti da Komen Italia attraverso il progetto la “Carovana della Prevenzione”, che attraversa il paese per offrire consulenze specialistiche ed esami diagnostici gratuiti a donne che vivono in condizioni di disagio sociale o economico.



Moby e Tirrenia, da sempre vicine a proposte di questo spessore, non potevano restare indifferenti a hanno deciso di sostenere attivamente questo progetto, agevolando le trasferte dei volontari e dei mezzi verso Sardegna e Sicilia, per far sì che anche in queste due regioni i cittadini possano usufruire di questa splendida iniziativa.



La Carovana della Prevenzione percorrerà in 30 giorni ben 8 regioni italiane, con tre Unità Mobili, offrendo esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno e del collo dell'utero, consulenze specialistiche, laboratori pratici di attività fisica e di corretta alimentazione.



Gli appuntamenti sono a Palermo il 19 ottobre in Piazza Giuseppe Verdi e il 20 ottobre in piazza Magione, e a Cagliari il 22 ottobre in via Antonio Sanna, sempre dalle 9 alle 16e30.



Un’iniziativa alla quale il Gruppo Onorato ha aderito con entusiasmo, e un grande sforzo da parte degli organizzatori, ai quali Moby e Tirrenia offrono tutto il loro apporto per aiutare a promuovere il più possibile la prevenzione ed educare a un corretto stile di vita e all’importanza della diagnosi precoce.





Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, leader del trasporto marittimo passeggeri e merci da cinque generazioni. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 5.000 dipendenti, inclusi gli stagionali. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Francia, Malta, Arcipelago Toscano e le isole Tremiti con 47 navi, con circa 41.000 partenze per 34 porti, programmate per il 2018. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita per il quarto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2017/2018 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all’Italia Travel Awards 2017. Il gruppo Onorato, che ha vinto il Business International Finance Award 2016 per l'innovativa operazione di rifinanziamento conclusa, ha inoltre una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Tramite la controllata Sinergest spa, Moby gestisce la stazione marittima Isola Bianca nel porto di Olbia, mentre attraverso la controllata CPS srl, Tirrenia-CIN opera nel porto di Catania come impresa di imbarco e sbarco rotabili. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l’Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl.