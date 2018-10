10/10/2018 - Honeywell, Spera (Ugl): “Proposta Emarc interessante e positiva”

“C’è una terza azienda che si è presentata per l’acquisizione della ex Honeywell di val di Sangro in provincia di Chieti: la proposta è arrivata dalla EMARC azienda internazionale e che opera già in Italia”.

Lo dichiara il segretario generale Ugl Metalmeccanici, Antonio ...-->continua