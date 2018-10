NEWS BREVI

5/10/2018 - Lunedi Ministra lezzi a Matera Lunedì 8 ottobre il ministro per il Sud Barbara Lezzi sarà a Matera, prossima Capitale europea della Cultura 2019. Il programma prevede alle ore 11.30 la visita al cantiere Cava del Sole, alle ore 12 dei lavori d'ingresso alla città Via Dante e Via Gravina e a di seguito all’ingresso Aia del Cavallo. Alle ore 13, presso la Prefettura, si svolgerà la riunione di coordinamento per fare il punto della situazione. Al temine (ore 14) si terra un punto stampa. 5/10/2018 - La Festa degli Aquilioni ed. 2018 posticipata al 14 Ottobre 2018 “La festa degli aquiloni” organizzata da Open Playful Space, progetto di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019, co-prodotto dal Comitato Uisp Basilicata e Fondazione Matera – Basilicata 2019, è ufficialmente posticipata in data 14 Ottobre 2018.

Le condizioni climatiche di queste ore non permettono di poter svolgere la manifestazione domenica 7 ottobre 2018 nel Parco della Murgia Materana, pertanto, Uisp Basilicata è costretta a procedere per il rinvio. 5/10/2018 - Eroina, un giovane arrestato a Potenza Trovato in possesso di circa sette grammi di eroina, a Potenza, un giovane di 20 anni, cittadino nigeriano e richiedente asilo politico, è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato per un controllo nei pressi della zona industriale del capoluogo lucano.Ansa