NEWS BREVI

3/10/2018 - Comunicazione sospensione idrica oggi 3 ottobre in Basilicata Gallicchio: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile nella zona bassa dell'abitato sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domani mattina, salvo imprevisti.

Picerno: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 13:00 salvo imprevisti, nelle seguenti zone: via Pietro Nenni, via Giovanni XXIII e viale Antonio Gramsci.

Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Manzoni sarà sospesa dalle ore 09:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione. 2/10/2018 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Genzano di Lucania: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada fino al termine dei lavori di riparazione.

Muro Lucano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, a partire da oggi e fino a nuova comunicazione, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 15:00 del pomeriggio alle ore 06:30 del mattino successivo, salvo imprevisti. 1/10/2018 - Allerta meteo,perturbazione in arrivo da Nord Europa Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede recipitazioni diffuse, che localmente potrebbero essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento sulla Campania e, in estensione su Basilicata, Calabria, Sicilia e Puglia. Il Dipartimento ha anche valutato, per la giornata di martedì un'allerta arancione per rischio idrogeologico in gran parte della Basilicata.