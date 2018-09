Il Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, dott. Giovanni Chiarelli, rende noto che da mercoledì 26 settembre è operativo il Punto Farmacia presso il Distretto ASP di Lagonegro, in via Piano dei Lippi. Tale servizio è rivolto per i soli pazienti del Comune di Lagonegro, rispettivamente per i soli farmaci H e per quelli necessari ai pazienti affetti da malattie rare e da fibrosi cistica. Il numero dei pazienti che usufruiranno di tale servizio ad oggi è 20 (di cui N° 1 affetto da malattia rara e N° 1 affetto da Fibrosi Cistica). Si comunica altresì che presso il nuovo Punto Farmacia non si effettuerà dispensazione per pazienti ADI, farmaci anti epatite C e dimissioni ambulatoriali. Per garantire una buona copertura del servizio messo in campo per i cittadini dell’area interessata, il Punto Farmacia, nei mesi di Settembre ed Ottobre, avrà come giorno di apertura il Mercoledì, con orario dalle 9.30 alle 12,30.Per informazioni rivolgersi al numero telefonico: 0973.621820.