La Mediofondo Bosco di Bitonto è pronta per entrare nel vivo. La tappa numero otto dell'Iron Bike 2018, che avrà luogo domenica 16 settembre con partenza e arrivo presso la struttura alberghiera Elizabeth Park Hotel sulla via Mariotto-Mellitto, ha da pochi minuti superato la soglia dei 300 iscritti.

Messi a punto gli ultimi dettagli dell'organzizazione

Dopo aver girovagato per tutta la Puglia, ed essersi spinta nel cuore della Basilicata più autentica, l’Iron Bike ritrova i sentieri dell’Alta Murgia nella stagione in cui tutto il paesaggio vira sull’arancione. I ciclisti troveranno un terreno secco e molto compatto, ma proprio per via del periodo, gli ultimi giorni d’estate, dovranno vedersela con un tasso di difficoltà innalzato dalla presenza di piante spinose, tipiche della Murgia in questo periodo. Un valore aggiunto che esalterà le capacità di tecnica di guida dei biker, unitamente alla corretta interpretazione delle discese polverose.



Il percorso tracciato dai tecnici del team Oroverde, disegnato attraverso tre diverse aree boschive, il bosco del Ceraso, il bosco di Pietre Tagliate ed il Bosco di Bitonto, si presenta sotto una doppia veste: divertente da un lato, impegnativo dall’altro, con oltre 1000 mt di dislivello in 50 km; reso arduo dall’intensità delle brevi salite, spesso assolate, che toccano pendenze anche del 18%. Tecniche e veloci le discese. Particolarmente adatto agli atleti dotati di una forza esplosiva avrà un grande peso nella definizione delle classifiche finali del circuito, a sole tre gare dal termine. Per coloro che desiderano pedalare senza velleità agonistiche è stato invece previsto un percorso ridotto di poco inferiore ai 30 km, dedicato alla passeggiata cicloturistica non competitiva. Per tutti i partecipanti pacco gara con prodotti dell’enogastronomia locale, offerto da Casa Milo, e pasta party con fresca birra refrigerante per il dopo gara, allestito dal Park Hotel Elizabeth che ospita tutta la logistica dell’evento.

METEO PROMETTENTE – Anche il meteo sembra voler fare l’occhiolino alla Mediofondo Bosco di Bitonto: domenica il sole splenderà sui ciclisti e la temperatura media sarà sui 25° C, ottimale per non soffrire troppo il tracciato murgiano, che storicamente compensa il ridotto dislivello altimetrico rispetto alle tappe montane con le difficoltà legate a temperatura ed umidità. Le iscrizioni sono aperte sino a sabato alle ore 12:00.



«Oltre la gara ci sarà una grande festa, oltre la festa una grande gara – fanno sapere dal team Oroverde Bitonto, che come sempre aggiunge un pizzico di brio alle fatiche organizzative - in ogni caso il divertimento è assicurato, non mancate»

L’APPUNTAMENTO – Ore 7.00 / 9.00 ritrovo, verifica licenze, consegna numero di gara, consegna CHIP presso Park Hotel Elizabeth in Mariotto. Riunione tecnica alle 9:15 e alle 9:30 partenza ufficiale. Il tempon massimo per l’arrivo dei concorrenti è fissato alle 13:30, orario in cui avrà inizio il pasta party (accessibile per gli accompagnatori al costo di 5 €). Seguiranno le cerimonie protocollari di premiazione. Confermata la prova per le E-BIKE, biciclette a pedalata assistita. La partenza della gara dedicata avrà luogo 10 minuti prima della corsa ufficiale.



ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte a questo link sul portale dei cronometristi Icron.it. Inoltre tutti gli atleti tesserati presso la FCI, Federazione Ciclistica Italiana, sono tenuti tassativamente (pena l’esclusione dall’elenco dei partenti) ad effettuare l’iscrizione sul portale federale “Fattore K”. Tale obbligo vale sia per i cicloamatori che per gli agonisti.

ID GARA: 145180 – Codice Gara: F011 – Organizzatore: 14°0103.



La quota di iscrizione, per i soli cicloamatori, è fissata in € 20,00 fino a sabato 15 settembre e € 25 domenica 16 settembre, a cui aggiungere il costo del chip di cronometraggio (€ 5,00 da versare in loco). I cicloturisti non tesserati, che prenderanno il via sul percorso non competitivo ad essi dedicato, la tariffa sarà la medesima del percorso agonistico, beneficiando degli stessi servizi. Per tutte le società extraregionali con più di cinque iscritti, il sesto è in omaggio. Simile il trattamento per le società pugliesi: ogni 10 iscritti, l’11° è in omaggio.



«La Società organizzatrice chiede la copia dell’avvenuto pagamento con i nomi dei relativi iscritti da inviare all’indirizzo mail: teamoroverdebitonto@gmail.com per l’assegnazione del numero – spiegano dal team, sottolineando l’importanza di tale passaggio - del chip per cui richiederà alla consegna del tutto la ricevuta in originale del bollettino postale o del bonifico bancario».

La prossima tappa



