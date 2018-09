NEWS BREVI

5/09/2018 - Coppa Italia Serie C, Potenza-Bisceglie in diretta su Sportitalia La Lega Pro ha reso noto che la gara Potenza-Bisceglie, valida per la terza giornata del Girone L di Coppa Italia Serie C, in programma oggi, mercoledì 5 settembre alle ore 17, verrà trasmessa in diretta su Sportitalia. 4/09/2018 - Sospensione idrica in Basilicata -Chiaromonte: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa, nell'intero abitato, dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori.

-Francavilla in Sinni: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 12:00 di oggi fino al termine dei lavori, nelle contrade Catarozzo, S. Biase e Scaldaferri. Negli stessi orari potrebbero esserci dei cali di pressione nella zona alta dell'abitato.

-Montemilone, Genzano di Lucania, Banzi, Lavello, Palazzo San Gervasio, Venosa: a causa di un guasto improvviso l'erogazione resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione. MONTEMILONE: contrada Macinale e contrade limitrofe. GENZANO DI LUCANIA: contrade Li Cugni e Cerreto. BANZI: contrade Parco Cassano e Carrera della Regina. LAVELLO: contrade Finocchiaro, Santa Lucia e contrade limitrofe. PALAZZO SAN GERVASIO: contrada Terzo di Capo e contrade limitrofe. VENOSA: contrade Inviso, Boreano Sant'Angelo, Rendina, Grotta Piana e contrade limitrofe. 3/09/2018 - Potenza,ritrovato uomo scomparso Un uomo di 74 anni che non aveva fatto rientro a casa, a Potenza, dopo essere uscito per una passeggiata, è stato trovato nei pressi del nuovo cimitero e trasferito in ospedale per essere curato.

La richiesta di aiuto alla Polizia è stata fatta in tarda mattinata con una telefonata al 113. L’uomo era uscito alcune ore prima per una passeggiata, senza però rientrare a casa.

Durante le ricerche, gli agenti hanno rintracciato l’auto dell’uomo, nei pressi del nuovo cimitero e hanno concentrato i controlli nella zona. Intorno alle ore 16.00, l’uomo è stato trovato in una buca nella boscaglia.