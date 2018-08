Venerdì 10 agosto (ore 9,30 ad Agripolis, Legnaro-PD) le Previsioni Vendemmiali, “storico” incontro (44^ edizione) dell’Agenzia regionale, per il Triveneto, Italia, Francia e Spagna, con Regione, Avepa, ARPAV, CREA-VE, Regione Friuli V.G., Provv. di TN e BZ. I dati dell’imminente vendemmia suddivisi per provincia.







Per il via alla Vendemmia 2018 é scattato anche nel Veneto il conto alla rovescia. Nelle cantine è tutto pronto per accogliere, a partire da lunedì 13 agosto, i primi carri con le uve delle varietà precoci destinate alle basi spumante (Chardonnay e Pinot).



I tecnici, incrociando le dita, annunciano una buona annata; per saperne di più bisognerà attendere certamente lo “sforbiciare” (a mano o per via meccanica), o lo “storico” focus sulle “Previsioni vendemmiali nel Nord-Est e non solo”, giunto alla 44^ edizione, promosso da Veneto Agricoltura, con Regione, Avepa, ARPAV, CREA-VE, Regione Friuli-Venezia Giulia, Province di Trento e Bolzano, in programma venerdì 10 agosto (ore 9,30) a Legnaro-Pd presso la sede centrale dell’Agenzia regionale (Viale dell’Università 14).



Nel corso dell’incontro, al quale è annunciata una massiccia partecipazione di operatori del settore provenienti dal Veneto e dalle regioni limitrofe, saranno forniti i dati quali-quantitativi di previsione vendemmiale non solo di tutte le province del Nord Est d’Italia, ma anche delle principali regioni vitivinicole italiane (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia), nonché di Francia e Spagna grazie a dei collegamenti in videoconferenza con esperti di quelle aree.



Il focus di Veneto Agricoltura punta dunque a fotografare il vigneto “europeo” alla vigilia della vendemmia proprio per offrire agli addetti ai lavori un quadro esauriente sullo stato sanitario generale delle uve, la loro qualità e soprattutto la quantità stimata di raccolta, un dato questo di estrema importanza per i produttori.



Ricordiamo quanto è ormai certo:



- nel Triveneto quasi tutte le varietà di vite hanno registrato un anticipo vegetazionale di qualche giorno rispetto alla norma.



- l'andamento meteo è stato finora complessivamente favorevole, con giuste temperature e abbondanti precipitazioni che hanno contribuito ad un buon sviluppo del frutto.



- l'uva è tendenzialmente sana, soprattutto quella a bacca bianca. Comunque, vista l’umidità, emerge qualche preoccupazione relativamente alla peronospora (in particolare nei vigneti di pianura), oidio, flavescenza dorata e mal dell’esca. Ricordiamo che nelle scorse settimane i Servizi fitosanitari della Regione Veneto avevano autorizzato i viticoltori ad aumentare l’utilizzo di rame da 6 a 9 kg/ha, a conferma che le abbondanti precipitazioni avevano creato non poche preoccupazioni.



- la produzione sarà mediamente superiore del 10-12% rispetto a quella dell’anno scorso (che però era stata particolarmente scarsa), con punte anche superiori.



Il resto lo sapremo venerdì. Nel frattempo, la squadra tecnica coordinata da Veneto Agricoltura e gli altri enti è in campo per le ultime rilevazioni, nella speranza che la tendenza favorevole del meteo (ma se ci fosse una maggiore escursione termica sarebbe l’ideale) prosegua fino al momento della raccolta.