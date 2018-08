Il Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si avvicina alla volata finale: dopo le prime quattro tappe a Lecce, Bibione, Milano e Cervia, da venerdì 3 a domenica 5 agosto i più grandi campioni della disciplina scenderanno in campo sulla spiaggia di Casal Velino (Salerno), nel cuore del Cilento. Sarà questa l’ultima “fermata” del circuito organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo prima dell’assegnazione della Coppa Italia, dal 24 al 26 agosto a Caorle, e del gran finale a Catania, dove dal 31 agosto al 2 settembre si vivranno le emozioni delle Finali Scudetto. L’ormai tradizionale appuntamento di Casal Velino promette grande spettacolo già dalle qualifiche del venerdì, che vedranno la partecipazione di 20 coppie maschili e 24 femminili; sabato 4 agosto, come di consueto, inizieranno le gare del tabellone a doppia eliminazione, che porteranno fino alle semifinali e finali di domenica 5, trasmesse da Eurosport 2.

La PM VOLLEY scende in campo per dare una mano nell'organizzazione dell'evento, grazie al costante impegno del presidente Michele Ligrani saranno presenti le giovanissime atlete del settore giovanile del sodalizio potentino per offrire il servizio a bordo campo, sarà un'occasione unica per le ragazze della PM Volley per vedere da vicino una manifestazione di interesse nazionale. Dopo la bellissima esperienza di 16 anni fa con la tappa organizzata a Maratea nel 2002, il presidente Ligrani e la PM Volley ritornano sulla sabbia con la speranza di avere future occasioni in terra lucana per valorizzare e dare lustro al magnifico territorio della Basilicata.

Nell'ultima riunione organizzativa, alla presenza della vicepresidente dott.ssa Rina De Robbio e della dirigente Patrizia Gerardi, è stata consegnata al Prof. Pasquale Troia una targa a nome della PM Volley Potenza come segno di gratitudine e vicinanza



LISTE D’ENTRATA – CASAL VELINO (3-5 AGOSTO)



TORNEO MASCHILE

MAIN DRAW: Andreatta-Abbiati, Cecchini-Dal Molin, Manni-Bonifazi, Carambula-Ingrosso, Giumelli-Ficosecco, Colaberardino-De Luca, De Fabritiis-Michienzi, Carucci-Lupo A., Windisch-Cappio, Amore-Storari.

QUALIFICHE: Arezzo Di Trifiletti-Nicotra, Morelli-Rossi, Zurini-Del Carpio, Canegallo-Casellato, Mazza-Laganà, Pizzileo T.-Pizzileo E., Boesso-Gabriele, Zavoianni-Torello, Negri-Falcione, Gambarelli-Grigolo, Marchetto-Di Silvestre, Panizza-Zanella, Serafino-Tretto, Guardabascio-Capriolo, Ciccarelli-D’Amico, Drago-Govoni, Alderuccio-Arena, Cavaccini-Conforti, Amitrano-Miccio, Senatore-Pappalardo.



TORNEO FEMMINILE

MAIN DRAW: Zuccarelli-Traballi, Colombi-Breidenbach, Toti-Allegretti J., Allegretti D.-Annibalini, Leonardi-Benazzi, They-Giombini, Ferraris-Michieletto, Lantignotti-Colzi, Leoni-Godenzoni, Kirwan-Macdonald.

QUALIFICHE: Sacco-Enzo, Dalmazzo-Bonifazi, Varrassi-Scampoli, Costantini-Barboni, Gradini-Puccinelli, Piccoli-Arcaini, Luca-Culiani, Lo Prieno-Fiore, Cutrì-Prioglio, Aime-Cimmino, Cozzi-Foresti, Bulgarelli-Pini, Calì-Brembilla, Genovesi-Meniconi, Pisani-Puccini, Palumbo-Bravetti, Fondi-Tallarita, Tomaselli-Lo Re, D’Addario-Torreano, Panzetta-Brilli, Panfili-Terranova, Ottaviani-Gabrielli, Caglio-Simeone, Sannino-Cappiello.



SOCIAL E RISULTATI LIVE – Il Campionato Italiano sarà seguito costantemente dai social network della Federazione Italiana Pallavolo attraverso Facebook, Twitter e Instagram. In particolare, l’account Twitter Beach Volley Italia (@ItaBeachVolley) fornirà in tempo reale informazioni e curiosità sullo svolgimento delle tappe. Per seguire i risultati e l’andamento del torneo sarà inoltre attiva l’ormai consolidata piattaforma “Beach Volley Live” consultabile sul sito federale nell’apposita sezione (clicca qui: https://www.overtheblock.it/campionato-italiano-assoluto).