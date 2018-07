“Best Life Project” al progetto “WSTORE2” realizzato dall’Agenzia regionale a ValleVecchia (Caorle, Ve), che offre soluzioni concrete e replicabili sulla governance dell’acqua. Il prestigioso titolo assegnato dal Comitato europeo LIFE ai migliori progetti a valenza ambientale compiuti nei 28 Stati Membri.



Veneto Agricoltura sulla pedana dei premiati dall’Unione Europea. Un Comitato ad hoc ha infatti riconosciuto la qualità e l’importanza di un progetto LIFE (il più importante Programma europeo per l’Ambiente) realizzato dall’Agenzia regionale a ValleVecchia-Caorle (Ve). Più specificatamente, il Comitato europeo LIFE ha selezionato tra le centinaia di progetti LIFE conclusi negli anni 2016-2017 i 62 progetti migliori, conferendo loro il titolo di “Best Life Project”. Tra questi “WSTORE2 - Conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua nelle zone costiere salmastre”, che tra il 2012 e il 2015 è stato coordinato da Veneto Agricoltura e realizzato nella sua azienda pilota e dimostrativa ValleVecchia di Caorle (Ve).

Il “Best Life Project” è, come detto, una selezione che premia i progetti LIFE realizzati nei 28 Stati Membri dell’UE che maggiormente si sono distinti per il loro grado di innovazione e trasferibilità, la loro rilevanza per la politica ambientale e la loro efficacia in termini di costi.

Il progetto WSTORE2, realizzato da Veneto Agricoltura in partenariato con il Consorzio di Bonifica per il Canale emiliano romagnolo, il GAL Venezia Orientale e il Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università di Padova, ha dimostrato come sia possibile adottare tecniche innovative per conciliare l’agricoltura con l’ambiente attraverso nuove forme di governance dell’acqua con particolare riferimento alle aree costiere che sono particolarmente sensibili ai cambiamenti climatici.

A ValleVecchia è stato progettato, realizzato e positivamente valutato un sistema automatizzato di gestione delle acque che, in seguito alla variazione dei parametri chimico-fisici delle acque della rete di scolo e del suolo (in particolare, la salinità), consente l’accumulo di acqua di qualità (a ridotto contenuto di sali) in un bacino dedicato o l’allontanamento dal reticolo idraulico se l’acqua presenta alta concentrazione salina.

Il sistema, che si basa su chiaviche dotate di sensori tele-controllate da uno specifico software, consente che l’acqua immagazzinata nel bacino possa essere utilizzata per tutta una serie di funzioni, quali: il lavaggio dei terreni, creare/consolidare una falda di acqua dolce sopra quella salata più profonda, ravvivare l’acqua nella rete di scolo, il ristoro irriguo delle aree naturali, micro-irrigazione delle colture.

In altre parole, WSTORE2 ha mostrato concrete soluzioni per mantenere importanti valenze naturalistiche, anche di elevato pregio, l’agricoltura e le altre attività economiche, in sintesi la presenza dell’uomo, in zone costiere minacciate dal cambiamento climatico.