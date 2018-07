NEWS BREVI

24/07/2018 - Sospensioni idriche 24 luglio 2018 Bella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti zone: abitato, contrade Santa Susanna, Monacella, Olmo, Carlotta, Pomella.

Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte l'erogazione dell'acqua potabile in contrada Varco d'Izzo resterà sospesa fino alle ore 16:30 di oggi, salvo imprevisti.

Atella: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:30 di domani mattina salvo imprevisti.

Baragiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 18:00 di oggi alle ore 06:00 di domani mattina salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Cerreta, Santa Sofia, Tratturo Reggio, Serra Cristina, Piano Perazze e zone limitrofe. 24/07/2018 - Ministero della Salute, frammenti metallici nella farina di cocco Baule Volante Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di la farina di cocco Baule Volante per la presenza di frammenti metallici. Per lo stesso motivo ha richiamato il cocco in polvere biologico Fior di Loto 500 gr. La farina di cocco è in vendita nei negozi di EcoNasturaSì nelle confezioni di 375 gr e il lotto interessato dal richiamo è quello in scadenza il 5/10/19. Mentre il lotto di cocco in polvere Fior di Loto scade il 22/06/2019, entrambi prodotti a Rivalta Di Torino in via M. D'Antona n 5 da Stella Food srl. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D'Agata, ricorda che i clienti che hanno acquistato i prodotti oggetto del richiamo, possono restituirli al punto vendita che procedera’ al rimborso. Per visualizzare i richiami del Ministero, basta recarsi sul sito dell'istituzione e cliccare sul link "richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori" sotto la voce "Avvisi sicurezza".



Lecce, 24 luglio 2018 23/07/2018 - UNIBAS:conferenza stampa di presentazione del video di Casa Surace Domani, martedì 24 luglio 2018, a Potenza nel Campus di Macchia Romana (ore 11.30, aula magna) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del video realizzato da Casa Surace per l'Università della Basilicata. Il video sarò proiettato in anteprima nazionale, con la partecipazione degli studenti che hanno preso parte alle riprese del video, realizzato in coproduzione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 e con il patrocinio dell'Apt.