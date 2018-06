NEWS BREVI

20/06/2018 - A Lauria la presentazione del nuovo libro di Gianni Pittella Venerdì 22 giugno 2018, ore 18.30, presso l'Hotel Happy Moments (C.da Mosella, 92, Lauria - PZ), si terrà la presentazione dell'ultimo libro di Gianni Pittella "Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Per una politica autentica e appassionata", edito da Rubbettino. Alla presentazione parteciperanno: l'autore Gianni Pittella, Dario Carella, giornalista RAI; Paola Izzi, funzionaria gruppo PD al Senato; Luciana De Fino, imprenditrice. 20/06/2018 - Droga: un arresto a Palazzo San Gervasio Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Palazzo San Gervasio (Potenza), un cittadino romeno di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri che lo hanno trovato in possesso di circa 74 grammi di cocaina. Inoltre i militari della Compagnia di Venosa (Potenza) hanno scoperto che l'uomo aveva con sé circa 1.400 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio. 20/06/2018 - Sospensione idrica 20 giugno 2018 Maratea: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile in via Sopra la Grotta, Villaggio Primavera, località Campo e Sant' Elia, sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di domani mattina, salvo imprevisti.

Avigliano, Pietragalla: per consentire la riparazione di una perdita sulla condotta adduttrice a servizio della zona, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 19:00 circa di domani 21 giugno 2018, salvo imprevisti, nella frazione Mezzo Miero del comune di Avigliano e nella frazione San Nicola del comune di Pietragalla.

Potenza: per consentire la riparazione della condotta adduttrice a servizio dell serbatoio Mezzo Miero, l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 08:00 alle ore 19:00 circa di domani 21 giugno 2018, salvo imprevisti, nelle frazioni Cardillo e Lavancone

Maschito: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 10:45 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.