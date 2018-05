Gran finale dei progetti Cinema&Storia e Cinema&Società il 22 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si conclude il percorso che ha portato gli studenti di Roma e del Lazio a incontrare i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale con la proiezione di meravigliose pellicole che hanno fatto la storia della cinematografia nostro Paese, e non solo.

Una mattinata per scoprire e premiare i migliori lavori realizzati dalle scuole che hanno partecipato ai Progetti Scuola ABC promossi da Regione Lazio e Roma Capitale con i fondi di POR-FSE Lazio 2014 - 2020, ma anche un'occasione per confrontarsi con grandi artisti e con la settima arte, con momenti di spettacolo stimolanti ed emozionanti.

Saranno presenti e interverranno Massimiliano Smeriglio, Vicepresidente della Regione Lazio, Laura Baldassarre, Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Nicola Borrelli, direttore Cinema MiBact.

A introdurci e accompagnarci in questa mattinata, l’attore e regista teatrale Massimo Ghini che con gli attori, Elena Sofia Ricci, Simona Marchini, Ludovico Fremont e Teresa Romagnoli e molti esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni animerà l’incontro offrendo spunti di riflessione di carattere sociale e culturale.

Massimo Ghini ricorderà Giovanni Falcone con Veglia per Giovanni Falcone, tratto dall’intervento del giudice Paolo Borsellino in memoria del magistrato e amico trucidato dalla mafia con la moglie Francesca Morvillo e i cinque uomini della scorta il 23 maggio 1992, pronunciato la sera del 23 giugno nella chiesa di Sant’Ernesto a Palermo.

Ludovico Fremont leggerà Mi chiamo Giancarlo Catino, toccante testo sul bullismo realizzato dal regista, attore e autore Massimiliano Bruno proponendo ai ragazzi un tema di carattere sociale di strettissima attualità.

Cinema&Storia e Cinema&Società 2018, con Massimo Ghini e Fabio Ferzetti, ricorderanno due grandi personalità del patrimonio cinematografico del nostro paese come i registi Ermanno Olmi e Vittorio Taviani, recentemente scomparsi.

Ad alternarsi sul palco insieme a numerosi ospiti, i protagonisti di questa kermesse: gli studenti che hanno partecipato alle proiezioni aderendo al concorso e a quelli che si sono aggiudicati i premi. Un'occasione per conoscere da vicino le loro emozioni, l’anima e i linguaggi delle nuove generazioni attraverso i lavori da loro stessi prodotti sotto la guida dei docenti con i Progetti Scuola ABC, che nel corso del 2018 hanno proposto un percorso attraverso il cinema affrontando il tema della memoria condivisa attraverso la proiezione di film di qualità come Buongiorno Notte di Marco Bellocchio, in occasione del quarantennale del “caso Moro”, e nel corso del Meeting di Ventotene con L’Ora più buia di Joe Wright che segue le vicende del Primo Ministro britannico Winston Churchill, interpretato da Gary Oldman, agli inizi della Seconda guerra mondiale; oppure pellicole come Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni e La La Land di Damien Chazelle con al centro le problematiche giovanili, tra amore e ambizioni.

A chiudere la mattinata sarà la perfomance dei Lottaboyz crew formata da 6 giovani b-boys, nata nel 2014 all’interno di b students: una community il cui scopo è quello di tramandare la cultura hip hop e specializzata, soprattutto, nell’insegnamento della breakdance.

Interverranno e premieranno: Francesca Jacobone, Presidente Zètema Progetto Cultura,, Luciano Sovena Presidente Roma Lazio Film Commission, Maria Cristina Priarone, Direttore Roma Lazio Film Commission, Enrico Bufalini Direttore Archivio storico e Cinema Istituto Luce Cinecittà, Laura Delli Colli Vice presidente Fondazione Cinema per Roma, Giuliana Gamba e Fabio Ferzetti per Giornate degli Autori, Anna Rita Micheli e Luca Fornari per ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, Giovanna Pugliese, Coordinatrice Progetti Scuola ABC.

Il percorso di Cinema&Storia e Cinema&Società 2018 ha visto i ragazzi incontrare e conoscere illustri personaggi del cinema e cimentarsi con grandi pellicole italiane e straniere, tra memoria, società e attualità, stimolati da alcuni dei massimi esponenti della scena: i protagonisti del mondo del cinema ma anche del sociale, con i rappresentanti delle più ampie categorie, professionalità e competenze.

Cinema&Storia e Cinema&Società sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale, nell’ambito del POR-FSE Lazio 2014 - 2020/Asse III - Istruzione e formazione/Obiettivo specifico 10.1. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura con Roma Lazio Film Commission, Giornate degli Autori, Istituto Luce Cinecittà, e il sostegno della Direzione Generale Cinema del MiBACT.

Si ringraziano Cecchi Gori Home Video, Lucky Red, Rai Cinema/01 Distribution, Warner Bross. Entertainment Italia.