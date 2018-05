NEWS BREVI

15/05/2018 - Tentata rapina in un bar di Irsina, un giovane arrestato Con l'accusa di tentativo di rapina in un bar di Irsina (Matera), un giovane di 20 anni - che ha agito con il viso coperto da un passamontagna e armato di forbici da giardino - è stato arrestato dai Carabinieri. La rapina non è stata portata a termine perché il giovane è stato messo in fuga dal titolare dell'esercente. (ANSA) 15/05/2018 - Sospensioni Erogazioni Idriche Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in contrada Monacelle resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.



Bernalda: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Raffaello (tra via Nuova Camarda e via Anacreonte) resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.



San Severino Lucano: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di oggi salvo imprevisti.



Maratea: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle località Fiumicello, Villaggio Civita e via Santa Venere resterà sospesa fino alle ore 14:30 di oggi, salvo imprevisti.



14/05/2018 - Sospensione Erogazione Idrica Potenza: per consentire l'esecuzione di lavori su condotte e/o impianti, l'erogazione dell'acqua potabile in c.da Valle Paradiso e zone limitrofe, resterà sospesa fino alle ore 11:30 di oggi, salvo imprevisti.