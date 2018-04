I volontari in Abruzzo dell'Associazione Latinoamericana in Italia ALI Onlus si riuniranno domenica 8 aprile alle ore 17 presso il Country Club di Alba Adriatica(Te) per esporre a tutti i partecipanti le notizie sulla grave realtà della crisi umanitaria che affligge il Venezuela e che ha radici profonde nel fallimento della gestione politica, economica e sociale del governo bolivariano del presidente Maduro.



Partirà dalla provincia di Teramo l'accorata supplica per il Venezuela in difesa dei meno fortunati. Le coordinatrici del gruppo AliOnlus Teramo Gabriella Moscardelli ed Evila Tovar saranno insieme ai volontari di Teramo, Pescara, Sulmona e L'Aquila in una iniziativa intitolata "ALIanza per il VENEZUELA: Un cammino di solidarietà". Grazie alla assistenza dei relatori Dott. Edoardo Leombruni (Presidente ALIONLUS), Dott. Silvio Di Giuseppe (Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della Prov. di Teramo), Dott. Raúl Alberto Díaz (giornalista venezuelano), Dott.Lucio Pichini (Delegato territoriale della prov.di Teramo per il Banco Farmaceutico), Prof.ssa Mele(Istituto Comprensivo “Valle del Fino-Bisenti”) tra altri, si illustrerà la realtà del paese sudamericano ed il lavoro che ALIOnlus ha svolto negli ultimi 4 anni.



L'incontro sarà moderato da Luisa Ferretti e a fine evento seguirà un aperitivo solidale (previa prenotazione) allietato dalla cantante venezuelana Angela Parra. Il ricavato dei contributi che si riceveranno, si destineranno per le spese d'invio dei farmaci donati per i bambini, anziani e malati del Venezuela. Media Partner L & L Comunicazione.



AliOnlus Teramo ringrazia tutti i partecipanti che si uniscono a questa missione di Solidarietá verso un paese che, nell'immediato dopo guerra, fu culla di migliaia emigranti italiani. Oggi possiamo aiutarla dicendo:

Venezuela no estás sola! Venezuela son sei da sola!