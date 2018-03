NEWS BREVI

29/03/2018 - Sospensioni idriche comunicazioni del 29 marzo 2018 Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Ancona sarà sospesa dalle ore 13:00 alle ore 14:30 di oggi salvo imprevisti.

Senise: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica nelle contrade Spogliamonico e Massanova sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori.

San Chirico Nuovo: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in piazza Padre Pio e zone limitrofe resterà sospesa fino al termine dei lavori di riparazione.

Matera: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica al Borgo Picciano B resterà sospesa fino al termine dei lavori. di riparazione.

28/03/2018 - Corrente gratis all'azienda: arrestato a Venosa Un uomo di 45 anni è stato posto agli arresti domiciliari dai Carabinieri, a Venosa (Potenza), dopo la scoperta di un allacciamento abusivo alla rete elettrica a servizio della su azienda agricola. L'uomo, che ha precedenti penali, aveva interrato i fili, che prelevavano energia dai tralicci della zona. 28/03/2018 - Sospensione idrica oggi 28 marzo in Basilicata Potenza: i tecnici di Acquedotto Lucano stanno lavorando per individuare la perdita sulla condotta adduttrice al serbatoio Gravina a causa della quale è in corso, in contrada Cerreta, la sospensione dell'erogazione idrica. Nel frattempo è stato predisposto, per i residenti della zona, il servizio sostitutivo attraverso la distribuzione di sacche di acqua potabile.

Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 09:00 alle ore 13:30 di oggi salvo imprevisti, nelle seguenti zone: Piani del Mattino, via Ponte S. Antonio, contrada Costa della Gaveta, contrada Baragiano e zone limitrofe.

Pietrapertosa: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa nell'intero abitato, dalle ore 20:00 di oggi alle ore 06:30 di domani mattina, salvo imprevisti.