Veneto Agricoltura, Regione, ANARF, in collaborazione con Università di Padova, CREA ed Eustafor, organizzano per venerdì 23 marzo (ore 9:30) ad “AGRIMONT” (LongaroneFiere 17/18 e 23/25 marzo) il convegno “Il risveglio della foresta” dedicato alle politiche forestali dell’Unione Europea, nazionali e regionali.



Due le sessioni previste: un Focus e una Tavola Rotonda che coinvolgeranno gran parte dei soggetti della filiera foresta-legno-energia del Veneto.



Nella prima parte della mattinata, il Focus con esperti e tecnici metterà sotto la lente gli scenari di politica forestale in atto in Europa, in Italia e nel Veneto e le ricadute delle misure per il bosco del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nella nostra Regione. Nello specifico, sono previsti un excursus sull’insegnamento della Repubblica Serenissima in tema di buona gestione forestale, la presentazione dello stato dell’arte relativo le politiche per il bosco attuate da Bruxelles, Roma e Venezia e un’analisi SWOT incentrata sulla foresta veneta. Tutti di prestigio i nomi dei relatori: da Franco Viola e Laura Secco dell’Università di Padova a Salvatore Martire di Eustafor, da Filippo Chiozzotto del Crea a Sergio Zen della Regione Veneto e Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura



La seconda parte del convegno prevede, invece, una Tavola Rotonda (coordinata da Mimmo Vita) che metterà a confronto gli operatori della filiera foresta-legno-energia che esporranno il loro punto di vista circa le opportunità e le criticità del settore. Sono previsti interventi di Gabriele Calliari (Federforeste), Luca Canzan (Consorzio Imprese Forestali del Triveneto), Enzo Bozza (Consorzio Legno Veneto e Rete Innovativa “Foresta oro veneto”), Orazio Andrich (Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Belluno), Gian Luigi Pippa (Sezione Colture legnose, Confagricoltura veneta), Stefano Campeotto (AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali).



Nel corso dei lavori sarà presentata la pubblicazione “Il risveglio della foresta. Le politiche forestali dalla Serenissima ad oggi”, edito da Veneto Agricoltura.